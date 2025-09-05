Martín Lousteau: "Hay un riesgo K, que es el riesgo Karina"

“También hay un riesgo K ahora, que es el riesgo Karina, que es que de golpe a un Presidente que dice que vino a corregir el robo, a combatir la casta, le surge un audio donde se involucra a su hermana, que es la Secretaria General de la Presidencia, y a dos personas que son de la casta. Recordemos que Lule Menem es empleado del Senado desde hace 40 años, entonces ves un riesgo adicional que es el riesgo del propio gobierno”.

El Riesgo J (Javier)

Losteau también analizó los peligros que entrañan las decisiones de la política económica libertaria. “Además del `riesgo K´ hay un riesgo llamémosle ´Riesgo J´, de Javier, que es lo que hizo Milei con la política económica y las tasas. Yo creo que los mercados, más allá de una elección, lo que ven es que Argentina, producto de un Presidente que se encierra y que toma decisiones intempestivas, que se enoja, que tiene el caso Libra, que tiene el caso de la ANDIS, no es un lugar donde haya un consenso trabajado de hacia dónde se va, es un lugar donde alguien quiso imponer o quiere imponer una idea a la fuerza y al que el sistema le está diciendo, ´ojo, porque rompés cosas que son muy profundas, hay otra manera de resolver estos problemas, pero vos no querés hablar´, y eso para un inversor es muy complejo”.

Y agregó: “Es muy complejo porque de vez en cuando el Presidente entra en un conflicto innecesario, entonces todo tiembla, y eso al inversor no le gusta, pero en segundo lugar, invertir a largo plazo, no me refiero a comprar bonos, traer dólares para hacer carry-trade, sino invertir a largo plazo, a enterrar mucha plata en un país, es como entregar un rehén entonces, ¿y quién te lo cuida?

"Desde el punto de vista de tu inversión, cuando enterrás dinero en un país, no importa si es una pyme o una multinacional, elegiste estar en un lugar de manera permanente y si eso es muy incierto, si es un lugar con mucha volatilidad, si depende del humor del Presidente, si ves que tiene problemas de legitimidad, la verdad es que te retraés, por eso digo que no es el momento para que el Presidente salga a buscar inversiones, tiene que resolver las cosas que está atravesando y en las que el solo se metió”, concluyó Martín Lousteau en diálogo con CNN Radio, al ser consultado por el viaje del Presidente a California.