La Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez municipios bonaerenses

Según la norma, las lluvias extraordinarias ocasionaron serios perjuicios en explotaciones agropecuarias de las circunscripciones de Hipólito Yrigoyen, General Lamadrid, General Alvear, Roque Pérez, General Viamonte, Chivilcoy, Las Flores, Junín, Chacabuco y Monte. Los productores de estas zonas deberán presentar la documentación que acredite los daños para acceder a los beneficios contemplados.

Entre las medidas previstas figuran exenciones en el impuesto inmobiliario rural y el acceso a créditos preferenciales del Banco Provincia. Además, si el Ministerio de Economía de la Nación homologa la emergencia, los damnificados podrán disponer de herramientas adicionales previstas en la legislación nacional.

La decisión del Ejecutivo bonaerense se conoció un día después de que el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, formalizara la emergencia agropecuaria en doce municipios de Buenos Aires, aunque con una demora de cuatro meses respecto de lo que ya había dispuesto la Provincia. Ahora, los productores esperan que ambas declaraciones puedan complementarse para maximizar la asistencia.

En paralelo, el gobierno provincial oficializó una resolución específica para Bahía Blanca, también afectada por el exceso hídrico. A diferencia de la declaración general, en este caso el procedimiento fue parcela por parcela, lo que permitió determinar con precisión las áreas dañadas. Según la documentación oficial, más de 12.000 hectáreas pertenecientes a 31 propietarios distintos quedaron comprendidas dentro de la emergencia.

Al igual que en los otros distritos, la medida para Bahía Blanca rige desde el 1° de mayo hasta el 31 de octubre. Los productores alcanzados podrán gestionar los mismos beneficios fiscales y financieros que en los demás municipios.

La sucesión de anuncios refleja el impacto que las lluvias y anegamientos tuvieron en el interior bonaerense, donde numerosos establecimientos productivos sufrieron pérdidas significativas. La asistencia oficial busca atenuar los efectos de la emergencia, aunque las entidades del campo insisten en la necesidad de respuestas más rápidas y coordinadas entre la Provincia y la Nación.