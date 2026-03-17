El Indec informa el dato de desempleo del último trimestre de 2025

El organismo publicará el informe del Mercado de Trabajo con el que cerró el 2025. La medición del tercer trimestre había arrojado un 6,6% de desempleados.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informará este miércoles la tasa de desocupación del cuarto trimestre de 2025, con los que cerrará los datos del mercado de trabajo del año .
La última medición correspondió al tercer trimestre, período en el desempleo se situó en 6,6%, lo que marcó una baja respecto al 7,7% de abril junio del año paasado
El dato que informará el Indec no contemplará la pérdida de empleos registrada este año, que incluye los despedidos de empresas como Fate y la fuerte caída del empleo en el sector textil.
Antes de que sel Indec de a conocer estas cifras, un centenar de de empresarios y representantes de cámaras del sector productivo se reunirán el jueves a las 11:00 frente al Congreso Nacional para presentarles a los legisladores un diagnóstico sobre la realidad de la industria nacional y la situación que atraviesa cada rubro .
La iniciativa surgió tras una reunión virtual de empresarios pymes en la que se analizó la caída de la actividad económica y las dificultades para mantener los actuales niveles de producción, que de por si, son bajos.
Durante ese encuentro, los participantes tratarán temas como el acceso al financiamiento, los costos productivos y el impacto de la coyuntura económica en las pequeñas y medianas empresas manufactureras.
De acuerdo con la información difundida por las entidades organizadoras, participan del encuentro representantes de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Industriales Pymes Argentinos (IPA), Fundación Pro Tejer, la Cámara de la Industria Marroquinera Argentina (CIMA), la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la Unión Industrial de San Martín (UIGSM), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) y la Confederación PyME Argentina, entre otras organizaciones.
Los empresarios trabajan en la elaboración de un documento que sintetice propuestas para preservar el entramado productivo y el empleo industrial.
El encuentro busca que legisladores de distintas bancadas conozcan el impacto de las condiciones económicas actuales sobre la producción. Asimismo, se pretende abrir un canal de diálogo institucional para analizar herramientas que permitan fortalecer la industria nacional.
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