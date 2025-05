Mauricio Macri apuntó contra Santiago Caputo por la difusión del video hecho con IA

“Lo que vivimos ayer es una locura; rompe todas las reglas de juego. Nunca en una mañana tuve que convocarlos para hablar de un intento de fraude digital . No me vengan con que son unos tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso -según el Presidente (por Javier Milei)- de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial”, planteó Macri ante la prensa.

ssstwitter.com_1747520758353.mp4

Y luego agregó: “Nunca vi semejante atropello a las reglas del juego. Hace 20 años que tengo relación con los vecinos de esta ciudad, y lo que se vio es una muestra más de lo lejos que estamos de una cultura política de calidad y de respeto”.

“La excusa de que fueron tuiteros no va más. Esto no les va a funcionar, porque es una cosa de loquitos y para sacar adelante al Gobierno no necesitamos un grupo de loquitos, necesitamos gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo de los argentinos para seguir generando responsabilidad y confianza", subrayó el expresidente.

En su mensaje, Macri también hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse vencer por la manipulación ni por el desánimo: “Hoy hay que votar con entusiasmo, defender nuestra ciudad, salir y caminar hasta las escuelas, y celebrar lo que somos: una comunidad fuerte, que quiere un cambio con equilibrio, con responsabilidad”.

Por su parte, la candidata a legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato, se refirió también al video realizado con inteligencia articifial y consideró que "se cometieron una serie de delitos graves". "Sufrimos un nuevo ataque, que no fue solamente a nosotros, sino a la democracia toda", señaló.

"Se trató de manipular a los electores, al intentar confundirlos con usurpación de identidad", insistió Lospennato.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/slospennato/status/1923890834375684187&partner=&hide_thread=false La Libertad Avanza volvió a cruzar todos los límites de la mentira. Desde sus principales cuentas difundieron un video falso generado con inteligencia artificial para confundir a los electores. Eso es un delito electoral.



A los mentirosos y a los que no respetan las reglas se… — Silvia Lospennato (@slospennato) May 17, 2025

Asimismo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que aún es posible identificar a quienes se hicieron eco del video falso. "No quiero poner nombre de partidos, porque a diferencia de ellos soy respetuoso de la veda. Los que todavía tienen ese video falso de Mauricio pueden ser identificados porque hay cuentas con nombre y apellido", dijo.

"Lo que veo es una intención clara. Es usar la imagen de Mauricio para que diga que Silvia no es candidata", sostuvo.