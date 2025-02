Mauricio Macri: "Hemos visto un presidente descuidado y mal rodeado"

"Lo que hemos visto es un presidente descuidado y mal rodeado. Tengo una relación de afecto, pero se tiene que rodear mejor. Queda en el medio de una situación que ha sido una estafa y amerita una investigación seria", planteó Macri en una conferencia de prensa realizada en Rosario.

Tras una reunión con Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, Macri profundizó sobre el tema $LIBRA: "Preferiría saber por qué sucedió antes que la SEC y el FBI nos vengan a decir que pasó. Tenemos que trabajar para que haya calidad, ha tenido un impacto en la imagen pública del presidente".

"(Milei) había logrado tener mucha tracción sobre Argentina. En cada uno de sus viajes generó conversación y que viene un cambio en el país. Y ahora, viendo artículos de medios del mundo, generó un impacto. Es importante que se haya puesto a disposición para que responda", evaluó.

Macri luego agregó que no había conversado con el libertario respecto al cripto escándalo y contó que el último contacto entre ambos ocurrió hace diez días, cuando hablaron por su cumpleaños. También desestimó la idea de llevar adelante un juicio político que impulsa la oposición kirchnerista. "Cuando uno empieza por ahí es que busca hacer daño político. Es patear un tiro al arco. Está en juego la institucionalidad", opinió.

En otro pasaje de la conferencia, el ex mandatario arremetió nuevamente contra el entorno de Milei. "El presidente tiene que rodearse mejor, hay un tema de método. Hay empresas muy respetadas en el tema cripto, que lo han apoyado mucho a Milei, ¿y él no consultó a esos señores? Tiene que ser un antes y un después sobre con quién se rodea. Si uno se encierra, no se va a poder.

Manuel Adorni habló sobre los dichos de Mauricio Macri

Al ser consultado en su habitual conferencia de prensa sobre las declaraciones del ex presidente, Manuel Adorni, vocero presidencial, salió a bajarle el tono: "El planteo va en línea con lo que ya pidió el PRO para que se esclarezca y la Justicia investigue. Está muy bien. No se distancian del Gobierno, plantean una postura ante un hecho puntual".

La referencia tiene que ver con el comunicado publicado por el PRO durante el domingo, texto donde habían celebrado que el Gobierno haya anunciado "una investigación profunda". "Es un paso necesario, pero esperamos que este proceso sea riguroso y transparente, que responda todas las preguntas que hoy se hacen los argentinos y que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan", indicó la publicación en otro de sus tramos.

En el texto, desde el PRO también expresaron "preocupación por los hechos que sucedieron en las últimas horas y que afectaron a la confianza en nuestro país". "Lo que pasó es grave", sentenciaron y justificaron que se existen consecuencias económicas en quienes creyeron en esta inversión" e impactó en la "credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial".