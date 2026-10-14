Máximo Kirchner dijo que auditaría el RIGI y que Macri fue "peor" que Milei

“No vaya a ser que haya alguien que le hayan dado el RIGI, después se da vuelta y vende el proyecto”, señaló en diálogo con Radio con vos. Cuestionó, además, especialmente las ventajas impositivas y aduaneras de las grandes empresas frente a las pequeñas y medianas compañías argentinas.

Como ejemplo, mencionó que las firmas alcanzadas por el régimen pueden comprar maquinaria en el exterior sin pagar derechos de importación, mientras que otros empresarios deben afrontar esos costos.

“Estamos hablando primero de gigantes, de inversores, digamos, de porte. No estamos hablando de un pool de empresarias o empresarios argentinos que se juntan para invertir a través de pymes. Estamos hablando de gigantes globales”, sostuvo.

Además, cuestionó que “le dan enormes beneficios a proyectos que ya tenían estipulados o estaban en marcha”, y enfatizó: "les han dado más de lo que esperaban”.

Macri, “peor” que Milei

En otro tramo de la entrevista, Kirchner comparó las gestiones de Mauricio Macri y Javier Milei y consideró que el expresidente del PRO fue el peor mandatario desde el regreso de la democracia.

“Macri pone a la Argentina en un lugar muy malo. El endeudamiento de 2018 fue letal para la Argentina”, afirmó.

Al ser consultado sobre si consideraba que Macri había sido peor presidente que Milei, respondió afirmativamente y argumentó que el líder del PRO había recibido en diciembre de 2015 un país "en mejores condiciones" económicas.

“A mi entender, el peor presidente que he visto”, sostuvo Kirchner sobre Macri, y agregó que el expresidente “recibió un país mucho mejor que el que recibió Milei”.

Máximo Kirchner habló de todo.

La interna peronista y Cristina Kirchner

Consultado sobre si el peronismo llegará unido a las elecciones del próximo año, Kirchner respondió: “Yo creo que sí”, expresó su deseo de que los distintos sectores puedan encontrar una síntesis y planteó la necesidad de reconocerse mutuamente para construir un frente.

“Mi candidata, y vamos a pelear para eso, es Cristina”, aseguró, pese a que la expresidenta se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por su condena judicial que se encuentra firma en la denominada "Causa Vialidad".

Kirchner planteó que las discusiones dentro del justicialismo deben desarrollarse sin agresiones personales y pidió no utilizar argumentos de los adversarios políticos para cuestionar a otros dirigentes del espacio.

En ese contexto, también se refirió a las diferencias con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quien reconoció que no habla hace un tiempo, y también cuestionó al expresidente Alberto Fernández por sus declaraciones sobre Cristina.

“En la situación que está Cristina (en alusión a su prisión domiciliaria) habla de quién es él”, expresó el legislador sobre los recientes cuestionamientos del exmandatario a quien fue entre 2019 y 2023 su vicepresidenta.