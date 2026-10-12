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Alberto Fernández: si le hacía caso a Cristina Kirchner "hubiera estallado la economía"

El expresidente fue contra su vice al afirmar que "si cada uno hubiera entendidoel rol que tenía, hubiera sido más fácil" gobernar el país entre el 2019 y el 2023

El expresidente Alberto Fernández reapareció en los medios y se refirió a la tensión que marcó el vínculo con Cristina Fernández de Kirchner, su vice, durante su gestión en el Ejecutivo al afirmar que: "Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”,.

Según expresó, el incumplimiento de los compromisos con el FMI habría llevado al país a caer en default con el organismo y a quedar “a la intemperie en el sistema financiero mundial”.

“Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda. Pero también se encontró con un presidente que no compartía toda su mirada. Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía, hubiera sido más fácil”, dijo Fernández.

Aseguró que recibió presiones continuas para alinearse con las posiciones de Cristina en materia económica y de administración pública.

Reconoció haber recibido críticas del kirchnerismo por su postura frente al FMI, pero se defendió al considerar que se trataba de “un debate falso”.

Y añadió: “Me decían: ‘Estás borrando lo que hizo Néstor’. Pero Néstor, que era un hombre que entendía mucho cómo funcionaba el poder, comprendió, como lo entiendo yo, que la presencia del FMI condiciona el desarrollo de cualquier Estado y de cualquier sociedad, y que endeudarse con el Fondo es muy costoso”.

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El expresidente recordó que Néstor Kirchner, de quien fue su Jefe de Gabinete, decidió cancelar la deuda con el FMI para dejar de depender de sus condicionamientos.

“Le pagó hasta el último centavo y le dijo: ‘No te quiero deber más’. Es como si vos fueras al banco y, para dejar de pagar intereses, dijeras: ‘Tomá, te pago todo. No quiero deberte más, no quiero entregarte un poco más de mi vida’. Porque terminas condicionando tu vida a la deuda con el banco. Eso es lo que hizo Néstor”, señaló.

Además, se refirió a la herencia que le dejó Mauricio Macr, con US$ 11.000 millones de reservas en el Banco Central y una deuda de US$ 44.000 millones.

Sobre la transición con Javier Milei:, reveló que le preguntó "¿Vos sabés cuál es el mejor país del mundo? En Teoría. Porque en teoría todo funciona bien. Tené cuidado con los dogmas porque te pueden arruinar. No me escuchó, aplicó sus dogmas y nos destruyó."

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