Aníbal Fernández: "No me vas a ver como un pelotudo con el cartel 'Cristina libre'"

"¿Tiene posibilidades de presentarse? No, porque esta sentencia con la que la han condenado, que no tiene pies ni cabeza, no le permite presentarse. Y si no le permiten, ¿qué quieren inventar? Es estúpido y yo no hago esas cosas. Yo esas barrabasadas no las hago", sentenció.

"¿A mí me vas a decir que yo visite a Cristina? Diez veces pedí para verla. No le cargo las tintas a ella, pero de las veces que no se ha podido ella me ha llamado y hablamos. Estaría con gusto al lado de ella", sostuvo.

Máximo Kirchner busca legislar proyectos de acuerdos con el FMI en el Congreso

Mientras tanto, el diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, ingresó al Congreso un proyecto de ley con el cual busca que pase por el Congreso la aprobación de cada acuerdo que el Poder Ejecutivo realice con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La presentación se realizó al mismo tiempo en que la titular del organismo internacional, Kristalina Georgieva, anunciaba su llegada a la Argentina tras ocho años y en oportunidad de llevar adelante una agenda de trabajo con el Gobierno de Javier Milei.

El espíritu del proyecto es limitarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de firmar nuevos acuerdos con el FMI sin ser discutidos en el Congreso nacional. En tal sentido, propone generar una ley especial para cada crédito, pero también busca ponerle topes, así como imposibilitar el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ampliación de las facultades a una bicameral parlamentaria.