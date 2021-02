Menem: El Episcopado expresó su pésame

"La Conferencia Episcopal Argentina expresa su sentido pésame por el fallecimiento del Dr. Carlos Saúl Menem", señaló la cúpula de la Iglesia católica en un documento.

"Invitamos a la oración ferviente por el alma de quien fuera, elegido democráticamente por el Pueblo Presidente de la Nación Argentina, añadió el Episcopado.

Los obispos añadieron: "Pedimos a Dios le conceda el descanso eterno y la luz que no tiene fin. Imploramos para sus familiares el consuelo y la esperanza en estos momentos de dolor y que la Santísima Virgen María los colme de paz".

Menem con el Papa Francisco

El Papa Franciso recibió a Carlos Menem, acompañado por su hija Zulema y sus nietos, el 18 de septiembre de 2017, se realizó en la residencia de Santa Marta y duró casi una hora. “Tuve un encuentro excelente con el Papa Francisco, fue muy gratificante. Es una de las figuras más importantes del mundo de hoy, quizás la más importante”, aseguró el ex mandatario tras la reunión. El encuentro fue “distendido” y hablaron “de la situación en Argentina, de Italia, que es un país maravilloso y del mundo”, además de fútbol, contó Menem. “Lástima que usted sea de San Lorenzo, Santo Padre”, le dijo el expresidente, y luego el Papa replicó, en referencia a la reconocida identidad riverplatense del ex mandatario: “Pero a mí el caldo de gallina (como le dicen a los simpatizantes de River Plate) no me gusta”.