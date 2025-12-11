Detienen a la tesorera de Sur Finanzas durante un nuevo operativo judicial

La ejecutiva habría sido descubierta retirando cajas y celulares de un galpón de la financiera ubicado en la localidad bonaerense de Turdera.

La investigación se activó a partir de un llamado anónimo a la Fiscalía. Un hombre de 72 años advirtió que “hace veinte o veinticinco días” cuatro camionetas ploteadas con los colores de Sur Finanzas trasladaban cajas a un galpón ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 11818, junto a un lavadero de autos. El comerciante, identificado como “Hugo”, agregó que esa misma tarde las camionetas habían realizado nuevos viajes. Mañana será indagada, pero esta noche permanecerá detenida.

En la localidad de Turdera, Lomas de Zamora, se encontraba la sede central de Sur Finanzas, que fue allanada durante la jornada. También registraron la vivienda de la tesorera, donde encontraron seis celulares, una caja con documentación y una computadora. Allí se concretó su detención.

SjgyQRK8 Sur Finanzas: nuevos operativos tras el allanamiento en la AFA

Más tarde, el juez ordenó dos nuevos allanamientos en ese local y en el domicilio de la implicada.

El miércoles ya se habían realizado otros procedimientos en propiedades, oficinas y sedes vinculadas al titular de la firma, Ariel Vallejos.

Además, se dispusieron 33 allanamientos durante la semana que alcanzaron al ámbito del fútbol: la sede de la AFA, las oficinas de la Superliga y 18 clubes de Primera y del Ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

Sede AFA

Los operativos se llevaron a cabo en distintos inmuebles relacionados con posibles actividades comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas, ya fuera mediante contratos de sponsoreo o a partir de eventuales vínculos administrativos que hoy están bajo investigación.

La principal hipótesis es que la empresa operó presuntamente como un mecanismo para blanquear fondos no declarados a través de acuerdos con clubes que necesitaban asistencia económica.