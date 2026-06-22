Milagros Sala fue internada en La Plata tras una descompensación y su estado es reservado

Permanece bajo observación médica mientras se realizan estudios para determinar el origen del episodio que motivó su ingreso.
Milagros Sala permanece internada en el Hospital Italiano de La Plata luego de haber sufrido una descompensación en las últimas horas. Hasta el momento, no se difundieron precisiones sobre el cuadro que derivó en su ingreso y se informó que su estado es reservado.
La confirmación llegó a través de José Rachid, médico y dirigente peronista, quien comunicó la novedad mediante una publicación en redes sociales. Allí señaló: “Informo que Milagros Sala ha sido internada en el Hospital Italiano por descompensación en su salud. Su estado es reservado, en estudio“. En el mismo mensaje, el dirigente también se refirió a la situación judicial de la referente de la organización Tupac Amaru: “Hago responsable al Poder Judicial por el acoso al que es sometida después de 10,5 años de detención“.
Por ahora, no trascendieron detalles médicos adicionales ni se informó oficialmente qué estudios le están realizando a la dirigente social para determinar las causas del episodio de salud. Milagro Sala permanece privada de su libertad desde enero de 2016, cuando fue detenida tras un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy durante la gestión provincial de Gerardo Morales.
La dirigente jujeña acumuló diversas causas judiciales que impidieron su liberación a lo largo de la última década y sus allegados consideran que existió una articulación entre sectores políticos y judiciales para perseguirla. Durante estos años, además, atravesó situaciones personales complejas, entre ellas el fallecimiento de su hijo, Sergio Chorolque Sala, y meses más tarde la muerte de su esposo, Raúl Noro.
De acuerdo con Rachid, esos acontecimientos tuvieron impacto en el bienestar de su salud. El médico también recordó que la dirigente padece una trombosis profunda en el miembro inferior izquierdo y síndrome de May-Thurner, condiciones que forman parte de su historial clínico.
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