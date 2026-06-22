Interpelación de Adorni: Menem acordó con el PRO y la UCR para que no den quórum

Con la sesión del martes prácticamente desactivada, La Libertad Avanza busca retomar la iniciativa legislativa el miércoles. Menem planea convocar a una sesión con temario propio para sancionar el "Super RIGI" y el acuerdo con los holdouts, intentando separar la gestión de la tormenta política que atraviesa el ministro coordinador.

Un punto no menor es también en la interna que llevan adelante dentro del oficialismo. Si el resultado de la estrategia es positivo Menem lograría “salvar el día” frente a Patricia Bullrich que, para el mundo libertario de la Casa Rosada, había equivocado la estrategia.

En tanto, la pulseada también se concentra en la Cámara alta nacional, donde LLA busca garantizar una mayoría de bloqueo para la sesión del próximo jueves. Si el cuerpo legislativo exige dos tercios para habilitar el debate sobre tablas, la oposición necesitará 48 votos y la bancada libertaria podría frenar la citación con apenas 25 legisladores.

La Cámara de Diputados buscaba sesionar este martes desde 14 para resolver si avanza o no en la interpelación de Adorni.

La convocatoria para sesionar llevaba la firma del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Francisco Pagán.

El temario incluía seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

También pedían que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informe diversas cuestiones relacionadas con la situación patrimonial declarada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

Tres de los seis proyectos que se tratarían mañana en la Cámara incluyen que se establezca además la posibilidad de iniciar una “moción de censura” para que Adorni abandone su cargo.

La Cámara deberá resolver si avanza en una interpelación e, incluso, en una moción de censura para que abandone el cargo, en medio de la investigación que llevan a cabo sobre el funcionario el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.