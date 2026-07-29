Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra Javier Milei por mal desempeño

La Diputada Nacional impulsó un proyecto para que la Comisión de Juicio Político investigue al Presidente por sus declaraciones contra Lula da Silva en Brasil.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para promover el juicio político contra el presidente Javier Milei por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. La iniciativa solicita que el expediente sea girado a la Comisión de Juicio Político para que investigue los hechos y determine si corresponde formular la acusación ante el Senado.
El proyecto sostiene que el pedido se fundamenta en la actuación de Milei durante un acto partidario realizado el 25 de julio en San Pablo, Brasil, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y lanzó duras críticas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Según la diputada, esas expresiones "provocaron un conflicto diplomático que derivó en el llamado a consultas del embajador brasileño en Buenos Aires".
Entre los fundamentos, Pagano afirma que "el juicio político no requiere la existencia de un delito penal, sino que puede sustentarse en el mal desempeño previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional". En ese sentido, argumentó que "la conducta del Presidente debe evaluarse desde el plano de la responsabilidad política y su compatibilidad con la investidura presidencial".
El primer cargo planteado en la iniciativa acusa a Milei de haber dañado deliberadamente las relaciones exteriores de la Argentina al agraviar públicamente al jefe de Estado del principal socio comercial del país. La diputada sostiene que el llamado a consultas del embajador de Brasil constituye un daño diplomático concreto y atribuye esa consecuencia exclusivamente a las declaraciones del mandatario argentino.
El proyecto también cuestiona la participación del Presidente en un acto de campaña electoral en Brasil. Según Pagano, la presencia de Milei como orador en apoyo a un candidato presidencial extranjero vulneró el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y comprometió internacionalmente a la Argentina.
Otro de los argumentos apunta al impacto económico de la disputa con Brasil. La diputada sostiene que el deterioro del vínculo con el principal destino de las exportaciones industriales argentinas pone en riesgo la actividad productiva y miles de puestos de trabajo vinculados al comercio bilateral, al considerar que el Presidente priorizó una afinidad política por encima de los intereses nacionales.
Además, la legisladora afirma que las expresiones utilizadas por Milei contra Lula da Silva y Alexandre de Moraes constituyen una afectación a la dignidad de la investidura presidencial y a la tradición diplomática argentina. En los fundamentos, también repasa la historia de la relación bilateral entre ambos países y destaca que se trata de una política de Estado sostenida durante cuatro décadas por gobiernos de distintos signos políticos.
Como parte de las medidas solicitadas, Pagano pidió que la Comisión de Juicio Político requiera documentación a la Cancillería sobre las comunicaciones diplomáticas con Brasil, informes al INDEC sobre el intercambio comercial bilateral y el registro audiovisual completo del acto realizado en San Pablo. En el cierre del proyecto, sostuvo: “La República no juzga opiniones: juzga conductas. Y la conducta de agraviar, desde la investidura presidencial y en territorio extranjero, al Jefe de Estado de la nación que representó a la Argentina ante Londres en 1982, poniendo en riesgo cuarenta años de política de Estado y el trabajo de miles de argentinos, es exactamente el tipo de conducta para la cual los constituyentes escribieron el artículo 53”.
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