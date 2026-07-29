Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra Javier Milei por mal desempeño

El proyecto también cuestiona la participación del Presidente en un acto de campaña electoral en Brasil. Según Pagano, la presencia de Milei como orador en apoyo a un candidato presidencial extranjero vulneró el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y comprometió internacionalmente a la Argentina.

Otro de los argumentos apunta al impacto económico de la disputa con Brasil. La diputada sostiene que el deterioro del vínculo con el principal destino de las exportaciones industriales argentinas pone en riesgo la actividad productiva y miles de puestos de trabajo vinculados al comercio bilateral, al considerar que el Presidente priorizó una afinidad política por encima de los intereses nacionales.

Además, la legisladora afirma que las expresiones utilizadas por Milei contra Lula da Silva y Alexandre de Moraes constituyen una afectación a la dignidad de la investidura presidencial y a la tradición diplomática argentina. En los fundamentos, también repasa la historia de la relación bilateral entre ambos países y destaca que se trata de una política de Estado sostenida durante cuatro décadas por gobiernos de distintos signos políticos.

Como parte de las medidas solicitadas, Pagano pidió que la Comisión de Juicio Político requiera documentación a la Cancillería sobre las comunicaciones diplomáticas con Brasil, informes al INDEC sobre el intercambio comercial bilateral y el registro audiovisual completo del acto realizado en San Pablo. En el cierre del proyecto, sostuvo: “La República no juzga opiniones: juzga conductas. Y la conducta de agraviar, desde la investidura presidencial y en territorio extranjero, al Jefe de Estado de la nación que representó a la Argentina ante Londres en 1982, poniendo en riesgo cuarenta años de política de Estado y el trabajo de miles de argentinos, es exactamente el tipo de conducta para la cual los constituyentes escribieron el artículo 53”.