Milei aseguró que no cambiará su política por las elecciones

“Si lo tuviera que poner en una frase es: al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas, no hay sustituto a hacer lo moralmente correcto, a llevar a cabo políticas que sean justas. Y lo que tenemos que hacer es mantenernos en ese rumbo y que elijan los argentinos. ¿Qué mejor que por primera vez los argentinos van a tener un verdadero menú de opciones donde se pueden mostrar ideas y resultados?“, manifestó.

Sobre las elecciones del año próximo, el Presidente sostuvo que “los argentinos van a tener un verdadero menú de opciones donde se pueden mostrar ideas y resultados” y en ese escenario“confío en los argentinos: no puede ser que un conjunto de mentirosos tapen el sol con un dedo”.

Milei le preguntó al auditorio: “¿Se imaginan lo que estarían diciendo si estos logros en materia social los hubiera hecho el peronismo? Hoy el 50% de las calles llevarían mi nombre, pero claro, no soy peronista”, ironizó.

Durante el foro, el Presidente aseguró que el continente pasó de estar “casi todo pintado de rojo” a sumar más gobiernos de signo liberal y anticipó un posible cambio en Brasil tras las elecciones de octubre.

Hizo un balance de su gestión

Al hacer un balance de su administración, el Presidente ponderó la desaceleración de la inflación y la baja de la pobreza. Según afirmó, de cumplirse las proyecciones de su gestión, el Producto Bruto Interno (PBI) registrará una suba acumulada del 17 por ciento durante su primer mandato, "casi triplicando el crecimiento de la OCDE".

En cuanto a la situación social, argumentó que, tras el sinceramiento inicial de precios que llevó el indicador de pobreza al 53 por ciento semestral, la cifra se redujo sensiblemente: "Hoy este número es 28 por ciento; esto quiere decir que sacamos a 14 millones de personas de la pobreza".

También, contrapuso la reducción del empleo estatal con la tracción del mercado laboral libre, al señalar que se redujeron "más de 70.000 empleados públicos" mientras que "el sector privado generó más de 600.000 puestos de trabajo".

Finalmente, Milei apuntó contra los medios de comunicación y los profesionales del sector, a quienes acusó de apostar al fracaso del programa gubernamental. "A pesar de los sucios y corruptos periodistas que apuestan al fracaso de la Argentina, les estamos ganando por goleada. Mientras ellos sigan diciendo sus mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo la verdad", concluyó.

Los funcionarios que pasaron por el encuentro

El encuentro comenzó este martes por la mañana con la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Durante la primera jornada participaron Agustín Etchebarne, presidente de la organización y encargado de abrir el encuentro; el senador libertario Agustín Monteverde; el Premio Nobel de Economía James Heckman y el exministro de Finanzas de El Salvador Juan José Daboub, entre otros expositores.

Este miércoles, fue el turno del canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro José Luis Daza y la rectora de la UCEMA, Carola Pessino, y el economista Martín Krause. María Corina Machado será entrevistada de manera virtual.