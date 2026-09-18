Milei cerró su visita a Bahía Blanca saludando a la militancia

Durante la jornada, el mandatario también sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía construirá una planta de ureaque, según las proyecciones oficiales, será la mayor de la región.

Hubo otra actividad más para terminar la jornada: Milei se reunió con la militancia y dirigentes territorial. Siempre acompañado por la presidenta del partido, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Durante la reunión, tal como informó Presidencia, "se destacó el trabajo de quienes sostienen y hacen crecer el espacio en cada localidad bonaerense.

También se reafirmó el objetivo de consolidar la organización partidaria en toda la provincia, lograr la reelección de Javier Milei y fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en la mayor cantidad de distritos en las elecciones de 2027".

Durante su visita al complejo industrial, líder en el procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta, Milei conversó con operarios y participó de una presentación institucional sobre los planes de crecimiento de la compañía.