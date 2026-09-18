Qué dijo Milei sobre el video de Patricia Bullrich escuchando a Lali Espósito

El Presidente se comunicó con una panelista de la televisión y aclaró que le provocó la publicación de la senadora con una canción de la estrella pop.
El presidente Javier Milei se refirió al video Patricia Bullrich donde está escuchando una canción de Lali Espósito, en medio de las tensiones entre el mandatario y la senadora por los cambios previstos en el sistema de discapacidad.
Según contó la panelista Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi, en Puro Show, en El Trece, Milei sostuvo que “es una tontería mayúscula politizar el arte” y afirmó que, después de la controversia, escuchó temas de la artista que le gustaron.
“¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, fue la respuesta de Milei que leyó Pochi conversación que fue confirmada por fuentes oficiales.
La consulta de Pochi a Milei se produjo luego de que Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, difundiera un video en su cuenta de X acompañado por “No me importa”, una canción de Lali Espósito.
La publicación de la senadora llegó horas después de que expresara sus reparos por las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 sobre las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Mientras que Milei criticó en más de una oportunidad a la artista al punto de llamarla “Lali Depósito”, acusándola sin fundamentos de recibir fondos del Estado para sus shows. Mientras que Lali le dedicó la canción “Fanático”, aunque sin nombrarlo, y también es crítica de la actual gestión.
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