Qué dijo Milei sobre el video de Patricia Bullrich escuchando a Lali Espósito

La publicación de la senadora llegó horas después de que expresara sus reparos por las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 sobre las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

Mientras que Milei criticó en más de una oportunidad a la artista al punto de llamarla “Lali Depósito”, acusándola sin fundamentos de recibir fondos del Estado para sus shows. Mientras que Lali le dedicó la canción “Fanático”, aunque sin nombrarlo, y también es crítica de la actual gestión.