Milei ratificó el ajuste monetario y aseguró que "se eliminó el 95% del cepo"

El Presidente afirmó que el Gobierno mantendrá una política monetaria restrictiva para frenar la inflación y destacó la acumulación de reservas.
El presidente Javier Milei aseguró este martes que “Nosotros tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos en seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación”, y agregó: “No vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación”.
Milei, durante una exposición en un evento organizado por VALO en el Malba también aseguró que ya se eliminó “prácticamente el 95% del cepo cambiario”.
Durante su discurso, Milei explicó que la administración nacional busca sostener una política de control sobre la emisión monetaria y las tasas de interés para evitar que la suba de precios vuelva a acelerarse.
Según indicó, el Gobierno todavía enfrenta “rezagos” de medidas económicas anteriores y señaló que recién a mediados de 2024 pudieron “frenar la emisión de dinero” por completo.
En ese contexto, remarcó que la prioridad seguirá siendo la estabilidad de precios. “Nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación”, insistió.
El Presidente también se refirió a las restricciones cambiarias y afirmó que la Argentina avanza hacia “un esquema de mayor libertas” y en ese camino "sacamos prácticamente el 95% del cepo”.
Además, sostuvo que el valor del dólar sería más bajo si el Banco Central no hubiera intervenido mediante la compra de divisas.
“El dólar está muy lejos de las bandas y, además, estamos acumulando una gran cantidad de dólares”, afirmó.
Milei explicó que, para evitar que esa emisión derivada de la compra de reservas impacte en los precios, el Gobierno aplica mecanismos de esterilización monetaria. Según detalló, ya se compraron unos 8.500 millones de dólares.
Desde el oficialismo consideran que el control de la emisión y la disciplina fiscal son claves para mantener la baja de precios en los próximos meses, mientras continúan las definiciones sobre una mayor flexibilización del mercado cambiario.
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