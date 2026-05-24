Javier Milei compartió un mapa con errores: omitió a Tucumán y a las Islas Malvinas

La ilustración controvertida que el Presidente presentó ante sus seguidores de la red social X se tituló "Mapa del crecimiento de Argentina" y consignó supuestos datos correspondientes a marzo de 2026 respecto de la variación interanual estimada de la actividad económica provincial.

A pesar de que el boceto atribuyó la autoría de la estadística a una teórica fuente en el Informe Económico Mensual de la IAE Business School, la propia institución educativa desmintió de manera oficial la veracidad del gráfico. Mediante sus canales de comunicación, la entidad académica emitió un mensaje de aclaración pública para ratificar de manera tajante que la pieza propagandística "no fue elaborada por el IAE ni forma parte de ninguno de sus informes".

La estrategia discursiva de los usuarios libertarios apuntó a demostrar que la reactivación alcanzaba a casi todo el mapa, salvo al territorio bonaerense, el cual apareció pintado de color rojo con una marca de -0,2% junto a la aclaración entre paréntesis “conurbano”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Felii_N/status/2058235698486927680&partner=&hide_thread=false El Gobernador Kicillof tiene que dejarse de joder y empezar a promover inversiones bajando gasto e impuestos. 1 año y medio es una ETERNIDAD, los bonaerenses no pueden esperar tanto tiempo. https://t.co/wAJSHujjYl — Felipe Núñez (@Felii_N) May 23, 2026

Uno de los principales impulsores del posteo fue Felipe Núñez, asesor clave del ministro de Economía, Luis Caputo, que destacó en sus redes: “Y decían que el RIGI no servía para nada. Ahora a aprobar el Súper RIGI, así le devolvemos el lugar de potencia a la Argentina que se merece”.

En el mismo mensaje, que recibió el posterior retuit de Milei, el funcionario del Palacio de Hacienda agregó: "El gobernador Kicillof tiene que dejarse de joder y empezar a promover inversiones bajando gasto e impuestos. Un año y medio es una eternidad; los bonaerenses no pueden esperar tanto tiempo".

El líder de LLA también replicó cuestionamientos de cuentas de propaganda y compartió una publicación del exCEO del HSBC, Gabriel Martino, que señaló: “Y pensar que algunos quieren votar a Kicillof. Populismo nunca más. Tenemos que acelerar el cambio cultural de Javier Milei”.