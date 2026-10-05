Elecciones en España: Milei viajará para apoyar a los candidatos liberales

En otro pasaje de la reunión, el mandatario destacó especialmente los datos de recaudación de septiembre, que calificó como positivos, y analizó el impacto sobre la Argentina del escenario internacional, con foco en el precio del petróleo, las condiciones de la oferta global y las altas tasas de interés de Estados Unidos.

También durante el encuentro se analizó la marcha del tratamiento de la Ley de Presupuesto para el 2027, a la luz de los diálogos mantenidos en Francia con una docena de mandatarios provinciales que acompañaron a Milei la semana pasada.

Esas negociaciones con los gobernadores están atadas a la posibilidad de que, a cambio del traspaso de obras públicas de la Nación a las provincias, los gobernadores apoyen la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas para agosto del año próximo.

Fuentes oficiales destacaron que durante la reunión de gabinete solo hubo tres ausencias: la de los ministros Luis Caputo (Economía), que acusó enfermedad; Sandra Pettovello (Capital Humano), en República Dominicana; y Mario Lugones (Salud).