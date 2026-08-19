Las pymes se movilizan a Plaza de Mayo: los números de la crisis del sector

La protesta fue convocada por distintas cámaras sectoriales y buscará visibilizar la crisis en la producción. En lo que va del gobierno de Javier Milei cerraron 30.000 pymes.
Los referentes de distintas cámaras sectoriales pymes marcharán este jueves 20 de agosto a Plaza de Mayo para visibilizar la crisis del sector productivo y el impacto por el cierre de 30.000 empresas desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023.
La protesta fue convocada, desde las 9, por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines de la República Argentina (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Central de Entidades de Empresas Nacionales, la Cámara Económica Sanmartinense (CES), PYME SUR, la Confederación General de la Producción (CGP) y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín (CAPYME), entre otras entidades empresarias.
“El problema ya no es sólo la caída de ventas, sino que está empezando a romperse la cadena de pagos”, alertó Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA). "Tenemos máquinas paradas, empresas trabajando muy por debajo de su capacidad instalada y cada vez menos margen financiero para sostener la actividad”, agregó.
Por su parte, Julián Moreno, titular de APYME, se expresó en el mismo tono: "Estamos en una espiral descendente de actividad donde no sabemos cuándo vamos a tocar fondo". Y sumó: “Venimos perdiendo miles de empresas por año y, cuando una cierra, no vuelve a abrir”.
Un informe privado volvió a mostrar días atrás señales de deterioro en las pymes industriales durante el segundo trimestre de 2026:
-El sector sufrió una caída interanual de 11% en la producción y una contracción del 4,5% del empleo.
-La cantidad de trabajadores ocupados en las industrias pymes disminuyó 0,8% en comparación con el trimestre anterior.
-El sector acumuló 14 trimestres consecutivos de contracción del empleo.
-El 24% de las pymes industriales consultadas reconoció haber tenido al menos una demora en sus vencimientos durante el segundo trimestre, frente al 12% registrado en el tercer trimestre de 2025.
-El 17,3% de las empresas se atrasó con el pago de impuestos, el 15,3% con proveedores y el 8,6% con bancos. Nueve meses atrás, esos porcentajes eran del 8,6%, 5,7% y 3,4%, respectivamente.
-El 81% de las pymes industriales identificó la caída de las ventas entre sus principales dificultades, mientras que los retrasos en los pagos de los clientes quedaron en segundo lugar, con el 62%
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