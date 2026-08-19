Las pymes se movilizan a Plaza de Mayo: los números de la crisis del sector

Pymes: los números que reflejan la crisis del sector

Un informe privado volvió a mostrar días atrás señales de deterioro en las pymes industriales durante el segundo trimestre de 2026:

-El sector sufrió una caída interanual de 11% en la producción y una contracción del 4,5% del empleo.

-La cantidad de trabajadores ocupados en las industrias pymes disminuyó 0,8% en comparación con el trimestre anterior.

-El sector acumuló 14 trimestres consecutivos de contracción del empleo.

-El 24% de las pymes industriales consultadas reconoció haber tenido al menos una demora en sus vencimientos durante el segundo trimestre, frente al 12% registrado en el tercer trimestre de 2025.

-El 17,3% de las empresas se atrasó con el pago de impuestos, el 15,3% con proveedores y el 8,6% con bancos. Nueve meses atrás, esos porcentajes eran del 8,6%, 5,7% y 3,4%, respectivamente.

-El 81% de las pymes industriales identificó la caída de las ventas entre sus principales dificultades, mientras que los retrasos en los pagos de los clientes quedaron en segundo lugar, con el 62%