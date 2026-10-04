Milei celebró el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil: "La libertad avanza"

En ese sentido, el mandatario argentino puso especial énfasis en las relaciones económicas y políticas entre las dos mayores economías de Sudamérica.

“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, agregó antes de cerrar su publicación con su habitual consigna: “Viva la libertad, carajo”.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía de Milei junto a Bolsonaro y un estandarte con una referencia religiosa.

El senador brasileño de 45 años, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, permaneció al frente durante el recuento y consiguió aventajar al actual jefe de Estado. Lula, por su parte, quedó por debajo del resultado que había alcanzado en la primera vuelta de 2022, cuando obtuvo el 48,4% de los sufragios.

La definición quedó así postergada por tres semanas. Bolsonaro y Lula volverán a medir fuerzas el 25 de octubre en una segunda vuelta que determinará quién conducirá Brasil durante los próximos cuatro años y que también será seguida con especial atención desde la Argentina.