Milei celebró el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil: "La libertad avanza"

El Presidente celebró el resultado obtenido por el hijo de Jair Bolsonaro, quien quedó primero pero deberá enfrentar al actual mandatario brasileño en el balotaje del 25 de octubre.
El presidente Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por imponerse sobre Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y expresó su deseo de trabajar junto al candidato opositor para profundizar las relaciones entre ambos países.
“La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió Milei en su cuenta de X después de conocerse los resultados.
Con casi la totalidad de las urnas escrutadas, Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos, mientras que Lula se ubicó cerca del 45%. Como ninguno alcanzó la mayoría necesaria para consagrarse presidente, ambos volverán a enfrentarse en el balotaje previsto para el próximo 25 de octubre.
Milei aprovechó su mensaje para ratificar su sintonía política con Bolsonaro y proyectar una eventual nueva etapa en el vínculo bilateral. “El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”, expresó.
En ese sentido, el mandatario argentino puso especial énfasis en las relaciones económicas y políticas entre las dos mayores economías de Sudamérica.
“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, agregó antes de cerrar su publicación con su habitual consigna: “Viva la libertad, carajo”.
El mensaje estuvo acompañado por una fotografía de Milei junto a Bolsonaro y un estandarte con una referencia religiosa.
El senador brasileño de 45 años, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, permaneció al frente durante el recuento y consiguió aventajar al actual jefe de Estado. Lula, por su parte, quedó por debajo del resultado que había alcanzado en la primera vuelta de 2022, cuando obtuvo el 48,4% de los sufragios.
La definición quedó así postergada por tres semanas. Bolsonaro y Lula volverán a medir fuerzas el 25 de octubre en una segunda vuelta que determinará quién conducirá Brasil durante los próximos cuatro años y que también será seguida con especial atención desde la Argentina.
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