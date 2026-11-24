“Durante el seminario vamos a analizar perspectivas de lo que se ha hecho en otros países, donde a veces coordinar para ganar es ir juntos y, a veces, coordinar para ganar requiere no competir en algunos ámbitos y competir en otros, pero siempre con una idea clara. La idea clara es, por un lado, ganar, pero después las experiencias internacionales también te muestran que las demandas de la gente son mucho más concretas. Necesitan otro tipo de cercanía y, por eso, necesitan otro tipo de construcción política”, añadió el diputado.

Los líderes de derecha fueron derrotados en las elecciones de EEUU, Brasil. Francia y Hungría

Lousteau también señaló que “si ves lo que está pasando en Estados Unidos o lo que empieza a pasar en otros lugares, lo que ha pasado en Hungría, vemos que hace falta tener la capacidad no solamente de diagnosticar exactamente dónde hay una demanda concreta, sino también de experimentar con formas nuevas de satisfacer esas demandas”.

“Lo que estamos viendo en distintos lados del mundo es esto: tecno-oligarcas montados sobre estructuras de política de derecha, que básicamente no creen en la democracia y que lo que te dicen es que el capitalismo es incompatible con la democracia. Y, a medida que eso avanza, lo que ves del otro lado son organizaciones que dicen: `el capitalismo que ustedes pretenden no es compatible con nosotros´”.

“¿Y nosotros qué necesitamos? Necesitamos tener acceso a la vivienda; necesitamos tener acceso a alimentos a precios razonables; necesitamos poner freno a iniciativas que no nos gustan, como son los data centers. Necesitamos poder tener otro esquema, otro sistema educativo”, agregó Lousteau.

Un modelo que función muy bien para muy pocos

“Lo vengo diciendo hace mucho, producto del diagnóstico que tengo de la economía argentina: creo que este modelo funcionó muy bien para muy pocos, porque así fue diseñado. Funciona muy bien para aquellos que ya tienen una ventaja: una ventaja con respecto al mundo, como los recursos naturales, la minería, el petróleo y el gas; una ventaja dentro de la Argentina, como los que recibieron el RIGI, por ejemplo; y una ventaja dentro de la Argentina para los más acomodados, que recibieron la posibilidad de blanquear sin costo, la posibilidad de que les bajen el impuesto a los bienes personales, la posibilidad de que les bajen el impuesto a los autos de lujo, a los yates y a los aviones privados ”.

“Y al resto de la sociedad, a la clase media, a la clase media baja y a la clase baja, (este modelo) no le dio nada. Lo que les dio es una economía que no crece, que expulsa puestos de trabajo y cada vez tiene más costos de base para tu vida cotidiana: gas, luz, transporte o la cuota de la deuda en la que entraste”, finalizó Martín Lousteau.