El pronunciamiento llegó después de que el Senado aprobara definitivamente la adhesión al tratado, con 47 votos afirmativos y 22 negativos.

El proyecto había recibido modificaciones durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, por lo que necesitó regresar al Senado para completar el procedimiento parlamentario.

La decisión incorpora a la Argentina al mecanismo internacional administrado en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que permite presentar una solicitud internacional para buscar protección de una invención en diferentes países.

El Senado aprobó la adhesión argentina al PCT con 47 votos afirmativos y 22 negativos, luego de las modificaciones introducidas por Diputados.

Uno de los principales cambios es que los solicitantes podrán disponer de hasta 30 meses, en lugar de 12, para decidir en qué países desean continuar el proceso de patentamiento.

La extensión del plazo les permite analizar las posibilidades de comercialización de sus desarrollos, estudiar los costos y seleccionar los mercados en los que consideran conveniente proteger sus invenciones.

De todos modos, el tratado no concede automáticamente una patente internacional: cada país mantiene la potestad de resolver sobre el otorgamiento de los derechos correspondientes.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina, celebró la adhesión del país al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y ratificó el respaldo de Washington a Javier Milei.

La adhesión al PCT también se relaciona con el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ARTI), firmado por la Argentina y Estados Unidos en febrero de 2026.

El ingreso al sistema de patentes era uno de los puntos que Washington había reclamado durante las negociaciones comerciales entre ambos países.