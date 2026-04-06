Milei recibe a José Antonio Kast: una reunión para consolidar relaciones políticas entre los países

La llegada de Kast a Buenos Aires no es casualidad, sino que refuerza una tradición diplomática que parece inamovible entre ambas naciones. La visita del presidente chileno refuerza una tradición diplomática entre ambos países ya que los presidentes chilenos suelen elegir Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo.

Este patrón ya se vio en gestiones anteriores con colores políticos distintos, como ocurrió con Gabriel Boric. El exmandatario también visitó la capital argentina a pocas semanas de haber iniciado su mandato, en aquel entonces durante la presidencia de Alberto Fernández.

Sin embargo, el encuentro de hoy marca un quiebre positivo en la relación. Con Milei y Kast se inaugura una etapa de coincidencias bilaterales que pretende dejar en el pasado las tensiones que marcaron el vínculo entre ambos gobiernos mientras el centroizquierdista Boric estaba al mando en Chile.

La hoja de ruta de los dos presidentes es muy similar. Tanto Milei como Kast defienden a fondo una visión económica liberal y están alineados en temas como la inmigración, la seguridad y la reducción del aparato estatal. De hecho, esa sintonía los lleva a compartir espacios internacionales como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

El mandatario chileno aterrizará en suelo argentino este domingo por la noche. Viene acompañado de una comitiva de peso que incluye al canciller Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas Martín Arrau, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales Paula Estévez y el dirigente de la Unidad Democrática Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma.