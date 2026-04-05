La escribana del caso Adorni declarará ante el fiscal Pollicita

Adriana Nechevenko fue citada como testigo para explicar su rol en la certificación de inmuebles no incluidos en la declaración jurada del funcionario.
La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster fue citada a declarar como testigo el próximo miércoles 8 ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación se realizará en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 11.
Según fuentes judiciales, la declaración apuntará a esclarecer su intervención en la certificación de dos propiedades vinculadas al funcionario que no figuran en su declaración jurada. Se trata de un departamento en el barrio de Caballito y una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que están bajo análisis.
La investigación también busca determinar por qué el inmueble de Caballito fue escriturado con un valor significativamente inferior al de mercado. En paralelo, se analizan las visitas de la escribana a Casa Rosada, donde habría ingresado al menos siete veces entre julio de 2024 y enero de 2026.
Nechevenko fue la profesional encargada de validar las operaciones inmobiliarias del funcionario, por lo que se presume que podría aportar información clave sobre los valores reales de ambas propiedades. Su testimonio es considerado relevante para avanzar en la causa.
Como antecedente, la escribana había intervenido hace más de una década como testigo en una causa vinculada al tráfico de efedrina, luego de certificar firmas para empresas que funcionaban como fachada de una organización narcocriminal.
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