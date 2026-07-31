Santilli pidió la renuncia de Villarruel tras sus nuevas críticas a Milei

El jefe de Gabinete cuestionó los dichos de la vicepresidenta, le pidió que "dé un paso al costado" y respaldó la reforma del Banco Central impulsada por el presidente.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió este viernes la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de las duras críticas que lanzó contra el presidente Javier Milei y aseguró que, si no comparte el rumbo del Gobierno, debe "dar un paso al costado".
"Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita", sostuvo Santilli en una entrevista con Radio Mitre, donde calificó de "barbaridad", "disparate" y "agravios impropios" los mensajes que la vicepresidenta publicó en su cuenta de X.
La nueva escalada en la interna oficialista comenzó cuando Villarruel expresó su "genuina preocupación" por el estado del Presidente y afirmó que replica "persecuciones imaginarias" tanto en Argentina como en el exterior. Además, escribió que "el presidente de la Nación no puede haber tuiteado semejante estupidez" y volvió a cargar contra la diputada Lilia Lemoine, a quien llamó "cerebro de microbio".
Para Santilli, las declaraciones de la vicepresidenta son incompatibles con su rol institucional. "Son agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula. Si cree que es así, que dé un paso al costado", insistió.
El funcionario también acusó a Villarruel de "poner palos en la rueda" en lugar de respaldar la gestión y sostuvo que sus cuestionamientos se produjeron en un momento clave, pocas horas antes de que Milei anunciara por cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Durante la entrevista, Santilli defendió el paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo y explicó que la iniciativa busca limitar definitivamente la emisión monetaria para financiar al Estado y fijar como único objetivo del Banco Central la preservación del valor de la moneda.
Además, destacó que el proyecto fortalece la estabilidad institucional del organismo al exigir una mayoría agravada del Congreso para remover a su presidente y contempla un mecanismo de "grillete fiscal", que suspendería los salarios de funcionarios políticos si el Estado incurre en déficits persistentes, mientras quedarían excluidas áreas sensibles como jubilaciones, salud, educación, fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas.
El jefe de Gabinete también respaldó las críticas de Milei contra la expresidenta Cristina Kirchner por la reforma del Banco Central de 2012 y confirmó que el proyecto ingresará en las próximas semanas a la Cámara de Diputados, acompañado por otras iniciativas de desregulación económica.
comentar