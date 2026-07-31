Santilli pidió la renuncia de Villarruel tras sus nuevas críticas a Milei

El funcionario también acusó a Villarruel de "poner palos en la rueda" en lugar de respaldar la gestión y sostuvo que sus cuestionamientos se produjeron en un momento clave, pocas horas antes de que Milei anunciara por cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Respaldo a la reforma del Banco Central

Durante la entrevista, Santilli defendió el paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo y explicó que la iniciativa busca limitar definitivamente la emisión monetaria para financiar al Estado y fijar como único objetivo del Banco Central la preservación del valor de la moneda.

Además, destacó que el proyecto fortalece la estabilidad institucional del organismo al exigir una mayoría agravada del Congreso para remover a su presidente y contempla un mecanismo de "grillete fiscal", que suspendería los salarios de funcionarios políticos si el Estado incurre en déficits persistentes, mientras quedarían excluidas áreas sensibles como jubilaciones, salud, educación, fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas.

El jefe de Gabinete también respaldó las críticas de Milei contra la expresidenta Cristina Kirchner por la reforma del Banco Central de 2012 y confirmó que el proyecto ingresará en las próximas semanas a la Cámara de Diputados, acompañado por otras iniciativas de desregulación económica.