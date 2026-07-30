Las 10 definiciones destacadas de Milei al hablar por cadena nacional

El Presidente comentó las claves de uno de los principales proyectos económicos para el segundo semestre. "La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política", dijo.
El presidente Javier Milei presentó este jueves el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Se trata de una de las iniciativas económicas que el Gobierno considera clave para lo que resta de este año.
A lo largo de su mensaje por cadena nacional, el líder de La Libertad Avanza se mostró acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, además de otros integrantes del gabinete económico y dirigentes del oficialismo.
Aquí, un repaso por sus principales definiciones:
1. "La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación".
2. "La propia creación del Banco Central fue una estafa".
3. "La misión fundamental del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda".
4. "Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios"
5. "El señoriaje no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita".
6. "Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown".
7. "Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias".
8. "Esta ley protege, en la letra de la norma, las tareas y prestaciones esenciales del Estado. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otros, quedarán expresamente exceptuados".
9. "Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente".
10. "Este proyecto va a hacer que el que las hace, finalmente las pague".
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