Milei regresó al país tras la Argentina Week en Francia: el balance del viaje

Durante la gira, el Presidente también mantuvo reuniones con Gary Nagle, CEO de Glencore; Jamie Khoo, de DayOne Data Centers; y Claudio Descalzi, CEO de Eni. Uno de los temas centrales de esos encuentros fue el desarrollo de Argentina LNG, el proyecto impulsado por YPF junto con Eni y XRG, la unidad internacional de ADNOC.

Según la visión oficial, las reuniones con empresarios estuvieron orientadas a mostrar oportunidades de inversión en sectores considerados estratégicos, entre ellos energía, minería, tecnología y agroindustria. El objetivo fue promover proyectos argentinos y fortalecer los vínculos con actores económicos internacionales.

La agenda también incluyó una reunión bilateral entre Milei y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Además, el líder de La Libertad Avanza participó de un encuentro junto a 13 gobernadores argentinos y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, destinado a presentar distintos proyectos de inversión de las provincias.

Milei aseguró que sacó de la pobreza "a un cuarto de la población argentina" al eliminar "el impuesto inflacionario".

En el plano institucional, Milei recibió una distinción del Foro Económico de París durante una actividad realizada en el Automóvil Club de Francia. En ese ámbito volvió a defender el equilibrio fiscal y aprovechó parte de sus exposiciones para reiterar los principales lineamientos de su programa económico.

El cierre de la Argentina Week se realizó en uno de los salones de la Torre Eiffel y comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino. Allí, Milei destacó las jornadas desarrolladas en París y afirmó: “Fueron unas jornadas espectaculares, en las que pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país”.

Durante su discurso, el Presidente sostuvo: “Creemos firmemente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos 100 años de historia. Y queremos que todos ustedes también puedan ser parte”. Luego agregó: “Argentina se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro. No vamos a mirar atrás”.

Milei también planteó la posibilidad de replicar la experiencia de la Argentina Week en otros escenarios internacionales para continuar promoviendo al país ante inversores y actores económicos globales. “Esperamos poder repetir tanto en París como en otros foros globales este tipo de eventos, porque queremos atraer inversiones, potencial, talento argentino y conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos”, expresó.

Con su regreso a Buenos Aires, el Presidente concluyó una gira que combinó reuniones diplomáticas, encuentros con empresarios internacionales, una distinción institucional y anuncios de inversiones en sectores estratégicos. Antes de finalizar su intervención en París, Milei cerró con su habitual fórmula: “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo. Gracias a todos”.