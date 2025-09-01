Milei viaja esta semana a EE.UU. y el afiche de Fátima Flórez lo confirma

Y, por supuesto, el viaje y, sobre todo, el momento que elige el presidente para viajar, ya es cuestionado por la oposición.

Por ejemplo, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI) publicó en su cuenta de la Red Social X: “Con tu plata, con la nuestra, con la de todos”, acompañando su afirmación con el afiche del show de Flórez, en el que puede leerse que las presentaciones serán el viernes 5 de septiembre y el sábado 6, a las 20 horas.

Según confirmó Casa Rosada, el presidente arribará el jueves 4 de septiembre a la ciudad de Los Ángeles, California, mientras que al día siguiente se trasladará a Las Vegas, Nevada. “Va a tener reuniones con un grupo selecto de empresarios”, informaron voceros oficiales.

Si bien todavía no está confirmado quiénes lo acompañarán en la comitiva, se especulaba con que Karina no viaje, inmersa en el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Por el contrario, quienes sí podrían acompañar a Milei serían el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

Respecto de la presencia de Milei en el show de Fátima Flórez, la imitadora había expresado semanas atrás que “justo da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco, él de su tour y yo con el mío. Y bueno, así que en esa coincidencia está bueno que nos veamos ahí, arriba del escenario”.

Pero finalmente, la presencia del mandatario fue confirmada por el empresario Jorge Elías, quien promocionó el espectáculo en Facebook con un afiche donde asegura: ¡Viene Milei!

El regreso del presidente a la Argentina está previsto para el sábado, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y se estima que no será parte del cierre de campaña bonaerense que la Alianza La Libertad Avanza llevará a cabo el miércoles desde las 17 en el Club Atlético Villa Ángela del partido de Moreno bajo la premisa “kirchnerismo nunca más”.