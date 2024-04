Milei viaja a Miami para recibir una distinción de una secta judía ortodoxa

“En principio, viaja mañana a las 22:40 en un vuelo de línea”, confirmó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en declaraciones a Radio Rivadavia.

El Presidente y su hermana serán distinguidos por el movimiento Jada Lubavitch en una cena que se celebrará el miércoles con motivo de la inauguración en Miami del Centro Menachem Mendel Schneerson.

Tercer viaje a Estados Unidos

Se trata del tercer viaje a Estados Unidos que realiza Milei desde que ganó las elecciones presidenciales. La primera visita fue en noviembre de 2023, pocos días antes de asumir la presidencia.

Ese primer viaje fue a Nueva York para visitar el Ohel, la tumba del rabino Menachem Mendel, llamado "el rebe de Lubaviich, al que algunos consideran "milagroso"

Luego de asumir, el Presidente visitó Estados Unidos en febrero, cuando participó en la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés). Allí, además, mantuvo un breve encuentro virtual con el candidato presidencial del Partido Republicano para los próximos comicios, el expresidente Donald Trump.

Javier Milei junto a su hermana Karina, en sus primeras horas en Nueva York. Javier Milei junto a su hermana Karina, en sus primeras horas en Nueva York.

Incidentes y allanamiento en la sede de Jabad Lubavitch

El 9 de enero pasado, Integrantes del movimiento judío Jabad Lubavitch -con el que simpatiza el presidente Javier Milei- trataron de impedir que se anulara un túnel bajo una sinagoga de Nueva York.

Una serie de incidentes en la sede central del movimiento judío jasídico Jabad Lubavitch -al que adhiere el presidente argentino-, localizada en Brooklyn (Nueva York, Estados Unidos), se produjeron el lunes 9 de marzo de 2024, después de que las autoridades intentaran llenar con cemento un túnel subterráneo no autorizado que conectaba la sinagoga con un edificio cercano, informó The Time of Israel.

Estudiantes de la Torá que se encontraban en el lugar empezaron a desconectar el sistema del camión con cemento, tras lo cual la Policía de Nueva York acudió al lugar. A pesar de la presencia de los agentes, para evitar que se llenara el túnel, varios feligreses entraron en la estructura y se negaron a salir.

En medio del descontento, la multitud empezó a mover las mesas dentro de las instalaciones para impedir el paso de los agentes e intentó cruzar la cinta policial, mientras forcejaba con los uniformados. Además, tras arrancar algunos paneles de las paredes de la sinagoga, el túnel era visible.

De acuerdo con los reportes, al menos una decena de personas que se negaban a abandonar el túnel fueron detenidas. Asimismo, se indicó que la vía subterránea fue descubierta después de que a finales de 2023 un vecino denunciara ruidos sospechosos en las cercanías del templo.

Según las autoridades, el túnel se construyó en los últimos seis meses en un intento de ampliar la sede de Jabad Lubavitch.