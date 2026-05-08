Cristina Pérez reveló que era amiga de Adorni y le pidió, de manera privada, explicaciones

La periodista cuestionó al Jefe de Gabinete por no aclarar públicamente las acusaciones sobre el origen de los fondos utilizados para viajes, propiedades y refacciones.
La conductora Cristina Pérez apuntó este viernes contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, del cual dijo que eran amigos, y aseguró que “mucha gente” que lo votó “se siente traicionada” porque no explica las acusaciones vinculadas a su patrimonio y a los gastos realizados durante su paso por el Gobierno. La periodista reveló además que ya le había pedido en privado que brindara aclaraciones públicas.
Desde su programa en Radio Rivadavia, Pérez sostuvo que habló con Adorni antes de que estallara la polémica y le recomendó que saliera a explicar “todo cuanto antes”. “Mi lealtad como periodista es con el público, no con el funcionario”, afirmó, luego de que el el Jefe de Gabinete insinuara en una entrevista que se sintió traicionado por la cobertura mediática del caso.
“Éramos amigos con Manuel, presumo por lo que dijo ayer que ya no lo ve de la misma manera”, señaló Pérez en referencia a las declaraciones que Adorni hizo en el streaming Neura, donde habló de una “conductora horrorizada” por la investigación y deslizó una crítica hacia personas de su entorno.
La periodista remarcó que los cuestionamientos no están vinculados a los destinos elegidos para viajar, sino al origen del dinero utilizado. “La pesquisa busca saber con qué fondos pagó esos viajes y si puede explicarlo”, sostuvo al referirse a la investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.
Pérez también marcó diferencias con la actitud de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, quien lo acompañó en viajes oficiales. En ese sentido, recordó que ella rechaza participar de actividades oficiales mientras su esposo, el exministro de Defensa Luis Petri, ocupe un cargo público.
Durante su editorial, insistió en que el funcionario debería dar explicaciones públicas para despejar dudas. “Mucha gente que te votó y te creyó se siente traicionada porque no entiende por qué no podés explicar algo tan simple”, expresó dirigiéndose directamente a Adorni.
Pérez recordó que cuando comenzaron las investigaciones sobre el patrimonio de Adorni, el funcionario se encontraba entre los dirigentes con mejor imagen del oficialismo. Según dijo, por ese motivo le insistió en privado con la necesidad de aclarar la situación rápidamente.
En paralelo, destacó que Patricia Bullrich fue la única dirigente del oficialismo que reclamó públicamente explicaciones. La ministra había pedido días atrás que Adorni “aclare lo antes posible” su situación patrimonial para evitar daños políticos al Gobierno y al proyecto libertario.
Tras esas declaraciones, Javier Milei salió públicamente a respaldar a su jefe de Gabinete. El Presidente aseguró que Adorni “ni en pedo se va” del Gobierno y defendió su honestidad, mientras anticipó la presentación de documentación patrimonial ante la Justicia.
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