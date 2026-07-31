Mora Godoy contó que le habló a Georgieva de "la tristeza" que vive la Argentina

Por otra parte, Godoy sostuvo que la Argentina debería haber buscado una alternativa distinta al endeudamiento con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri. A su entender, el país contaba con otros recursos para afrontar la crisis, aunque aclaró que esa opinión no formó parte de la conversación que mantuvo con Georgieva.

Las declaraciones de la bailarina llegaron después de que se viralizaran las imágenes de la directora del FMI bailando tango durante una exhibición privada realizada en Casa Mora, donde ambas compartieron la actividad.