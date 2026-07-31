Mora Godoy contó que le habló a Georgieva de "la tristeza" que vive la Argentina

La bailarina aseguró que durante la clase de tango conversó con la titular del FMI sobre la situación social del país y afirmó que la funcionaria fue "muy receptiva".
La bailarina Mora Godoy reveló que durante la clase de tango que le dio a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, también mantuvieron una extensa conversación en la que le transmitió su preocupación por la situación social y económica de la Argentina.
"Una que ha vivido tantas cosas en la Argentina... me parece que hay cosas que están pasando, como la pérdida de pequeños y grandes gustos y la tristeza general que hay en el país. Ella lo escuchó y lo que puedo decir es que fue muy receptiva", expresó Godoy en declaraciones radiales.
La bailarina explicó que el diálogo con la titular del FMI fue mucho más largo de lo que se vio públicamente y que ambas compartieron experiencias personales sobre sus orígenes y el esfuerzo que hicieron para desarrollar sus carreras.
"Nos quedamos mucho tiempo hablando de este tema, no fue cortito", contó. Además, recordó que le relató a Georgieva que proviene de una familia obrera y que construyó su carrera "desde abajo". Según dijo, la economista búlgara le respondió que también tuvo un recorrido similar y que "a la mujer todo le cuesta el triple llegar a lugares importantes que siempre ocuparon los hombres".
Por otra parte, Godoy sostuvo que la Argentina debería haber buscado una alternativa distinta al endeudamiento con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri. A su entender, el país contaba con otros recursos para afrontar la crisis, aunque aclaró que esa opinión no formó parte de la conversación que mantuvo con Georgieva.
Las declaraciones de la bailarina llegaron después de que se viralizaran las imágenes de la directora del FMI bailando tango durante una exhibición privada realizada en Casa Mora, donde ambas compartieron la actividad.
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