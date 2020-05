Movimientos sociales marcharon por la Ley de Abastecimiento

Así lo informó a Télam la vocera del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Marianela Navarro, quien precisó que las reivindicaciones van desde la "aplicación de la ley de abastecimiento contra los empresarios que venden con sobre precios los alimentos al Gobierno Nacional" hasta "la asistencia alimentaria a comedores populares y la creación de trabajo en las barriadas más humildes".

"Estamos reclamando una cuarentena sin hambre. Los vecinos de los barrios más humildes cumplen con los lineamientos de la cuarentena, pero nos indignamos cuando las empresas no quieren venderle al Estado con los precios máximos establecidos. En esta emergencia social que vivimos, la conducta empresaria sigue siendo la misma: la especulación y el lucro con el hambre de los más humildes", dijo Navarro a Télam.

Luego de la concentración en el epicentro porteño, manteniendo el distanciamiento social y con tapabocas, los manifestantes se trasladaron a la sede del Grupo Lusardi, -uno de los señalados por vender con sobreprecios al Estado Nacional en el medio de la pandemia del coronavirus- ubicado en San Martín 66, de la capital.

Luego, a las 12.30 llevaron los mismos reclamos a la Secretaria de Comercio Interior, ubicada en Diagonal Presidente Julio A. Roca al 600, y culminarán frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la esquina de las avenidas Belgrano y 9 de Julio.

Además del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), forman parte de la convocatoria el MTD Aníbal Verón; el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento de los Pueblos-Corriente Nacional, la Izquierda Latinoamericana Socialista, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, el Movimiento Resistencia Popular y el MTR por la Democracia Directa, entre otras organizaciones.

A continuación, el comunicado con motivo de la movilización:

Basta de extorsión empresarial y basta de hambre: Aplicación de la ley de abastecimiento ya !!

En medio de la emergencia, las compañías de alimentos no quieren venderle al Estado y el gobierno no puede desligarse del conflicto. El hambre crece descomunalmente en las barriadas y las respuestas no llegan. La emergencia generada por el “coronavirus” pareciera no modificar un mínimo la actitud empresarial que decide especular económicamente con el hambre del pueblo trabajador.

Desde iniciada la pandemia, los alimentos han escaseado en los barrios o directamente no han llegado. A su vez, en los pocos lugares donde llegaron no solo lo hicieron de manera insignificante para la demanda generada (que se triplicó) sino que además sin variedad que permita la realización de las ollas populares que venimos haciendo (falta de leche, aceite, azúcar, entre otros productos).

El reclamo al gobierno se ha llevado en varias oportunidades y la situación no se ha modificado. Su planteo es que las empresas no están presentándose a las licitaciones o lo hacen con sobreprecios. Más allá de que tal situación ocurra, el gobierno no puede desentenderse de lo que ocurre y dejar a millones de personas en total desamparo.

Sabemos que las leyes muchas veces cercenan los derechos de las mayorías trabajadoras, pero en esta oportunidad vemos necesario exigir que se aplique la ley de Abastecimiento que, entre otras cosas, plantea: “Obligar a continuar con la producción, industrialización, comercialización, distribución o prestación de servicios, como también a fabricar determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación. Esta última, a los efectos de la fijación de dichos niveles o cuotas mínimas, tendrá en cuenta, respecto de los obligados (…)” además de que habilita al Estado nacional a “(…)proceder, en caso necesario, al secuestro de todos los elementos aludidos en el inciso”.

Por la urgente aplicación de la Ley de abastecimiento que permita garantizar alimentos para todos los comedores populares que hoy son la primera línea frente a la pandemia, este jueves 21 nos movilizamos en todo el país.

Cuarentena sin hambre!

Aplicación de la ley de abastecimiento ya!

Alimentos para los comedores !

FOL –Frente de Organizaciones en Lucha, MTD Anibal Veron, Frente Popular Dario Santillan, Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Dario Santillan Corriente Nacional,Izquierda Latinoamericana Socialista, MULCS- Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), MRP- Movimiento Resistencia Popular FAR- Frente Arde Rojo/COPA FOB La libertaria, FOB Autonoma, MTR por la Democracia Directa.