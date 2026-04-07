Fernando Espinoza: "El país va a salir adelante con más educación y generación de trabajo"

Frente a un escenario nacional que desincentiva la producción y promueve la entrada masiva de importaciones, La Matanza, Capital Industrial de Argentina, apuesta al trabajo, la innovación y al fortalecimiento de su industria.
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, aeguró que “en la Argentina hoy hay un modelo de especulación financiera contra la producción y el trabajo”, y destacó que su municipio es "la quinta provincia" del país en la que "logramos mantener más de 2.000 puestos de trabajo".
Espinoza formuló estas declaraciones luego de encabezar una recorrida por la planta automotriz Prestige Autos, en Virrey del Pino, oportunidad en la que destacó que la firma logró evitar el cierre de una planta emblemática del secto y avanza en la incorporación de personal, con el respaldo del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA), los trabajadores y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En ese marco, Espinoza cuestionó el escenario económico actual al señalar que y contrastó esa situación con el desempeño de la empresa. “Muy felices de visitar esta planta modelo, Prestige, que lleva adelante una destacada producción de Sprinters, incorporando empleados y aumentando la productividad”, afirmó.
El intendente, durante la visita al Centro Industrial Fangio, el jefe comunal remarcó además el rol del distrito en el entramado industrial del país al definir a La Matanza como “Capital Industrial de la Argentina y Ciudad de la Innovación y de las Nuevas Tecnologías”, y sostuvo que el desarrollo productivo local representa una alternativa frente al ingreso masivo de importaciones.
Por su parte, el CEO de Prestige Autos, Daniel Herrero, expresó: “Muy contento de recibir al intendente Fernando Espinoza en nuestra creciente planta automotriz de La Matanza. Desde que comenzamos, ya incorporamos doscientos trabajadores”, y agregó: “Estamos trabajando en un proceso de inversión, en aumentar la exportación, generar nuevas tecnologías y automatizar; y con el apoyo de la intendencia de La Matanza, buscamos aumentar los volúmenes de producción para seguir creciendo porque, coincidimos con el Intendente, que generando empleo y acompañando la educación, se asegura el futuro”.
Asimismo, Fernando Espinoza destacó: "Desde La Matanza, la quinta provincia argentina, logramos mantener más de dos mil puestos de trabajo directos. Es un gran logro, producto del trabajo de la firma Prestige, junto con el SMATA, los trabajadores y el apoyo permanente del Gobiernos provincial y el Gobierno local; esto es lo que necesita la Argentina y lo que tanto necesita nuestra gente”.
Para finalizar, el Intendente de la Matanza señaló que "Este es el país que queremos" y que "la nueva Argentina" por la que estan trabajando existe desde otro camino. Concluyó afiermando que hay que cambiar el rumbo económico para generar un futuro distinto, con más educación y nuevos puestos de trabajo y que así es cómo la Argentina va a salir adelante.
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