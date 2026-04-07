Fernando Espinoza: "El país va a salir adelante con más educación y generación de trabajo"

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza. Fernando Espinoza, intendente de La Matanza.

Por su parte, el CEO de Prestige Autos, Daniel Herrero, expresó: “Muy contento de recibir al intendente Fernando Espinoza en nuestra creciente planta automotriz de La Matanza. Desde que comenzamos, ya incorporamos doscientos trabajadores”, y agregó: “Estamos trabajando en un proceso de inversión, en aumentar la exportación, generar nuevas tecnologías y automatizar; y con el apoyo de la intendencia de La Matanza, buscamos aumentar los volúmenes de producción para seguir creciendo porque, coincidimos con el Intendente, que generando empleo y acompañando la educación, se asegura el futuro”.

Asimismo, Fernando Espinoza destacó: "Desde La Matanza, la quinta provincia argentina, logramos mantener más de dos mil puestos de trabajo directos. Es un gran logro, producto del trabajo de la firma Prestige, junto con el SMATA, los trabajadores y el apoyo permanente del Gobiernos provincial y el Gobierno local; esto es lo que necesita la Argentina y lo que tanto necesita nuestra gente”.

Para finalizar, el Intendente de la Matanza señaló que "Este es el país que queremos" y que "la nueva Argentina" por la que estan trabajando existe desde otro camino. Concluyó afiermando que hay que cambiar el rumbo económico para generar un futuro distinto, con más educación y nuevos puestos de trabajo y que así es cómo la Argentina va a salir adelante.