Pese a las risas, Jorge Bergoglio y Héctor Aguer mantuvieron profundas diferencias.

El vínculo que mantuvieron Aguer y el Papa Francisco fue muy distante y marcado por profundas diferencias eclesiásticas e ideológicas, a pesar de haber compartido espacio en la jerarquía de la Iglesia durante varios años e, incluso, cuando ambos colaboraban bajo la órbita del cardenal Antonio Quarracino en Buenos Aires.

En su momento, Jorge Bergoglio representaba una línea pastoral vinculada a la opción por los pobres y el contacto directo con la gente, mientras que Aguer era visto como un referente del sector tradicionalista relacionado al Opus Dei.

Luego de que Bergoglio se convirtiera en Papa, el vínculo sólo fue formal, aunque por momentos, se hicieron públicos gestos institucionales por parte de Francisco. Por su parte, Aguer mantuvo siempre sus diferencias férreas con la línea que marcaba el por entonces Papa argentino desde el pontificado.