Caputo negó una devaluación para 2027 y descartó un "plan platita"

Caputo sostuvo: “Los que piden una devaluación son momias o miserables que solo piensan solo en sí mismos y quieren una Argentina pobre donde puedan pagar salarios, pobres con una economía cerrada así la gente les subsidia los precios de venta y juegan a ser megaempresarios”.

Caputo aseguró que no hay motivos para pensar que en 2027 habrá problemas con el dólar y definió cuatro razones:

- "Estamos en los niveles más bajos históricos de la base monetaria. Los que creen que van a salir pesos de algún lado para comprar dólares sepa que la cantidad de pesos es limitada".

- "En el último año hemos logrado alargar los vencimientos de la deuda en pesos, que pasó a post elecciones de 15% a un nivel cercano al 45%. Lo que queda antes de las elecciones es el working capital".

- "Ahora, no sólo hay dólares para las empresas y para recomponer reservas del base Banco Central, sino para que la gente pueda comprar y las empresas cubrir sus necesidades. Teníamos una meta implícita de compra de US$10.000 millones con el FMI y a la situación actual vamos a estar cerca de los US$20.000 millones. Además estamos en la posición de futuros prácticamente en cero".

- "Esperamos que que pueda haber una presión adicional por US$7 mil millones, sin tener en cuenta los stocks. Solo por impacto de inversiones en RIGI e incrementos de balanza comercial tendríamos US$9.000 millones contra U$S7.000 millones. Estamos en una posición confortable. Y si miramos los buffer que tenemos construidos (las compra de reservas en forma conservaras serán 20.000) y si mantenemos el ritmo de compra pueden ser 25.000 o 30.000 millones. Además, tenemos el swap con China y Estados Unidos y eso son los US$75,000 millones que dice al presidente".

Con relación a los próximos pasos del Gobierno insistió: “Nos vamos a concentrar en seguir bajando el costo argentino y lo haremos con las mismas herramientas que lo estamos haciendo”.

Frente a los últimos datos, el ministro insistió en todo su relato en defender la política actual y en reforzar la idea de “la herencia recibida”.

El ministro reconoció que la inflación sigue alta “para los índices internacionales”, pero indicó que “en todo proceso de estabilización la convergencia a los niveles internacionales lleva su tiempo”.

En esa línea remarcó : “No tenemos la menor duda que si seguimos con estas políticas lo vamos a lograr. Y esto es lo mejor para toda la sociedad”. Caputo se mostró confiado en que la sociedad sabrá valorar los logros del Gobierno.

“A mi me parece que la mayoría de la gente no va a votar volver al pasado, creer eso es una tomada de pelo, una subestimación muy alta para todos los argentinos. Los argentinos no son tontos”, recalcó.