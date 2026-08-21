Neuquén expone su potencial en el Centro de Convenciones de Buenos Aires

El gobernador Rolando Figueroa encabezará el próximo lunes en CABA el Neuquén Day 2026, un mega encuentro de negocios para atraer inversiones a la provincia patagónica. Por Pablo Domian.
El gobierno de Neuquén desembarca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una apuesta fuerte. El próximo lunes 24 de agosto, su gobernador, Rolando Figueroa, encabezará el Neuquén Day 2026, una jornada que reunirá a empresas, cámaras sectoriales, instituciones, organismos y representantes del cuerpo diplomático con un objetivo claro: captar inversiones para la provincia patagónica.
La cita será el lunes desde las 9.30 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, sobre avenida Figueroa Alcorta 2099. Se trata del evento de promoción de inversiones más grande que la administración provincial organiza este año fuera de sus fronteras, en momentos en que Neuquén exhibe cifras de crecimiento demográfico: solo en el primer semestre de 2026 la provincia recibió más de 13.000 nuevos residentes.
La apertura oficial del Neuquén Day está prevista para las 10, y media hora más tarde Figueroa brindará la Conferencia Central Neuquén, donde repasará ante inversores y diplomáticos las perspectivas de crecimiento de la provincia.
Desde las 11.30 arranca la maratón de paneles. El primer bloque combina Hidrocarburos y Transición Energética —con el ministro Gustavo Medele— y Turismo e Inversiones, a cargo de la ministra Leticia Esteves. Una hora más tarde el eje pasa a Conocimiento, Innovación y Tecnología, con participación del municipio capitalino, y a Producción e Industria, de la mano del ministro Guillermo Koenig. En paralelo, hasta las 14, funcionarán espacios de networking sectorial para cerrar contactos cara a cara entre empresas y funcionarios.
El Neuquén Day no aparece aislado. Figueroa viene de una seguidilla de gestiones para atraer capitales: se reunió con el ministro de Economía Luis Caputo para evaluar el impacto del RIGI en Vaca Muerta, y también recibió en Buenos Aires a los embajadores de Estados Unidos, Francia y Chile como parte de una agenda de cooperación energética y de infraestructura.
La provincia además cuenta con su propio esquema de estímulo, "Invierta Capital", que se diferencia del RIGI nacional y del "Súper RIGI" 2026 —que exigen pisos de inversión de 200 y 1.000 millones de dólares respectivamente— porque no impone un mínimo de inversión obligatorio y elimina el 100% de los gravámenes locales.
El compromiso del sector privado ya deja señales concretas: este año, Chevron se sumó por primera vez con un aporte de 250.000 dólares a un programa de becas educativas ligado a la actividad energética, mientras que Pampa Energía amplió su contribución a 550.000 dólares.
Con el Neuquén Day 2026, el gobierno provincial busca condensar en una sola jornada la vidriera de sus oportunidades de inversión —hidrocarburos, turismo, industria, economía del conocimiento, innovación, energías limpias y ambiente— y transformar el interés ya manifestado por embajadas y grandes empresas en proyectos concretos. La incógnita es si la provincia logra diversificar su matriz productiva más allá del gas y el petróleo, o si Vaca Muerta seguirá siendo, por ahora, su principal carta de presentación ante los inversores.