Neuquén expone su potencial en el Centro de Convenciones de Buenos Aires

Neuquén redobla la apuesta

El Neuquén Day no aparece aislado. Figueroa viene de una seguidilla de gestiones para atraer capitales: se reunió con el ministro de Economía Luis Caputo para evaluar el impacto del RIGI en Vaca Muerta, y también recibió en Buenos Aires a los embajadores de Estados Unidos, Francia y Chile como parte de una agenda de cooperación energética y de infraestructura.

La provincia además cuenta con su propio esquema de estímulo, "Invierta Capital", que se diferencia del RIGI nacional y del "Súper RIGI" 2026 —que exigen pisos de inversión de 200 y 1.000 millones de dólares respectivamente— porque no impone un mínimo de inversión obligatorio y elimina el 100% de los gravámenes locales.

El compromiso del sector privado ya deja señales concretas: este año, Chevron se sumó por primera vez con un aporte de 250.000 dólares a un programa de becas educativas ligado a la actividad energética, mientras que Pampa Energía amplió su contribución a 550.000 dólares.

Lo que se juega la provincia patagónica

Con el Neuquén Day 2026, el gobierno provincial busca condensar en una sola jornada la vidriera de sus oportunidades de inversión —hidrocarburos, turismo, industria, economía del conocimiento, innovación, energías limpias y ambiente— y transformar el interés ya manifestado por embajadas y grandes empresas en proyectos concretos. La incógnita es si la provincia logra diversificar su matriz productiva más allá del gas y el petróleo, o si Vaca Muerta seguirá siendo, por ahora, su principal carta de presentación ante los inversores.