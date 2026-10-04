El Gobierno busca votos para eliminar las PASO: resistencias en sus aliados

Los gobernadores que están de acuerdo con suspender o eliminar las PASO son los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; Neuquén, Rolando Figueroa; Chaco, Leandro Zdero; Corrientes, Juan Pablo Valdés; y Chubut, Ignacio Torres. También podrían sumarse los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; Misiones, Hugo Passalacqua; Mendoza, Alfredo Cornejo; y Córdoba, Martín Llaryora.

Eliminación de las PASO: el escenario en el Senado

La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y debe llegar a 37 votos para aprobar la reforma en el recinto. O sea, requiere sumar al menos 16 voluntades de otros bloques. El oficialismo podría sumar, a partir de los acuerdos con distintos gobernadores, los votos de Julieta Corroza (Neuquén), Guillermo Andrada (Catamarca), Flavia Royón (Salta), Edith Terenzi (Chubut), Carlos Arce y Sandra Decut (Misiones), y Alejandra Vigo (Córdoba).

Los mandatarios radicales podrían aportar el apoyo de los correntinos Eduardo "Peteco" Vischi y Mercedes Valenzuela, la chaqueña Silvina Schneider y los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, aunque en este último caso persisten dudas.

En cambio, los radicales que no quieren suspender las PASO son los bonaerenses Maximiliano Abad, Daniel Kronenberg y Flavio Fama, y los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto. Los tres senadores del PRO, Martín Goerling Lara, María Cristina Huala y Andrea Cristina también resisten la eliminación de las PASO en 2027.