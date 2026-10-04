El Gobierno busca votos para eliminar las PASO: resistencias en sus aliados

El oficialismo intenta avanzar con la iniciativa en el Senado. Hasta ahora, el respaldo de algunos gobernadores no le alcanza para aprobar la reforma electoral. Cuántos votos de otros bloques necesita sumar.
El PRO y un sector de la UCR son los principales escollos que tiene el Gobierno para avanzar con la suspensión de las PASO en el Senado, ya que el respaldo de algunos gobernadores aliados no alcanza para que el oficialismo reúna la mayoría necesaria para aprobar la reforma electoral.
El Gobierno se muestra optimista por los avances logrados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien estuvo negociando con 13 gobernadores durante la Argentina Week en París dos leyes centrales para el presidente Javier Milei: la reforma electoral y el Presupuesto 2027. Sin embargo, esos acuerdos todavía no le permiten a La Libertad Avanza reunir los 37 votos necesarios para aprobar la reforma electoral en el Senado, donde tienen un peso significativo la UCRA, con 10 bancas, y el PRO, con tres.
A esto se suma que algunos gobernadores dialoguistas quieren mantener las PASO, como el tucumano Osvaldo Jaldo, cuyos dos representantes en la Cámara alta responden a su espacio, y el santafesino Maximiliano Pullaro, cuyos senadores Carolina Losada y Eduardo Galaretto se manejan de manera independiente del Ejecutivo provincial.
En tanto, los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Marcelo Orrego; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Jujuy, Carlos Sadir, no cuentan con senadores de su signo político o, en otros casos, sus representantes no responden directamente a los gobernadores, como ocurre con el santacruceño Claudio Vidal.
Los gobernadores que están de acuerdo con suspender o eliminar las PASO son los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; Neuquén, Rolando Figueroa; Chaco, Leandro Zdero; Corrientes, Juan Pablo Valdés; y Chubut, Ignacio Torres. También podrían sumarse los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; Misiones, Hugo Passalacqua; Mendoza, Alfredo Cornejo; y Córdoba, Martín Llaryora.
La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y debe llegar a 37 votos para aprobar la reforma en el recinto. O sea, requiere sumar al menos 16 voluntades de otros bloques. El oficialismo podría sumar, a partir de los acuerdos con distintos gobernadores, los votos de Julieta Corroza (Neuquén), Guillermo Andrada (Catamarca), Flavia Royón (Salta), Edith Terenzi (Chubut), Carlos Arce y Sandra Decut (Misiones), y Alejandra Vigo (Córdoba).
Los mandatarios radicales podrían aportar el apoyo de los correntinos Eduardo "Peteco" Vischi y Mercedes Valenzuela, la chaqueña Silvina Schneider y los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, aunque en este último caso persisten dudas.
En cambio, los radicales que no quieren suspender las PASO son los bonaerenses Maximiliano Abad, Daniel Kronenberg y Flavio Fama, y los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto. Los tres senadores del PRO, Martín Goerling Lara, María Cristina Huala y Andrea Cristina también resisten la eliminación de las PASO en 2027.
comentar