Javier Milei sigue de cerca las elecciones en Brasil y apuesta a un triunfo de Flávio Bolsonaro

Incluso, varias personas que frecuentaron al libertario durante estos días aseguraron que siguió en detalle la evolución de la campaña brasileña y que podría volver a comunicarse con el senador del Partido Liberal una vez conocidos los resultados.

Con las últimas encuestas parejas, el Presidente contempla la posibilidad de un balotaje el próximo 25 de octubre y define sus próximos pasos. Aunque la agenda internacional se presenta complicada, dado que tiene un nuevo viaje a EE.UU. programado para mediados de este mes, en el Gobierno no descartan una visita de apoyo ante una posible segunda vuelta.

En paralelo, la relación entre Milei y Lula se mantiene tensa. De hecho, el líder brasileño retiró al embajador brasileño en Buenos Aires y rebajó el lazo diplomático con la Argentina al nivel de encargado de negocios, tras los insultos en su contra realizados por el líder de LLA.

*Con información de la Agencia Noticias Argentinas