Javier Milei sigue de cerca las elecciones en Brasil y apuesta a un triunfo de Flávio Bolsonaro

El Presidente confía en que el candidato del Partido Liberal realizará este domingo una buena performance y llegará al balotaje contra Lula. De todos modos, en La Libertad Avanza algunos temen por el impacto regional.
El presidente Javier Milei sigue con interés este domingo las elecciones en Brasil y mantiene su respaldo al candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, aunque dentro del propio oficialismo hay quienes creen que un triunfo del senador podría complicar el objetivo de consolidar al libertario como el líder natural de la derecha en la región.
“Milei es genuino en sus deseos. Cree en el cambio y está convencido de que Brasil tiene que ser parte. Está más allá de cualquier especulación política”, afirmó un funcionario sobre la primera vuelta de los comicios para definir al próximo presidente del gigante sudamericano.
De todos modos, algunas voces al interior de la administración libertaria plantean que una victoria del hijo de Jair Bolsonaro -que cumple prisión domiciliaria- podría dificultar los planes de Milei para posicionarse como referente de la derecha latina y consolidarse como uno de los principales interlocutores de la Casa Blanca.
La postura hace referencia al peso específico de Brasil en la región y a la eventual aparición de otro líder de derecha con una agenda similar a la del mandatario argentino. Igual, en el oficialismo plantean que el Presidente tiene un interés “genuino” en que Bolsonaro realice una buena performance electoral. “Ya llegar al balotaje es un triunfo para Flávio. Milei puso el cuerpo para que le vaya bien. Ya nadie habla de que Lula gana cómodo en primera vuelta”, señalaron desde el entorno presidencial.
Incluso, varias personas que frecuentaron al libertario durante estos días aseguraron que siguió en detalle la evolución de la campaña brasileña y que podría volver a comunicarse con el senador del Partido Liberal una vez conocidos los resultados.
Con las últimas encuestas parejas, el Presidente contempla la posibilidad de un balotaje el próximo 25 de octubre y define sus próximos pasos. Aunque la agenda internacional se presenta complicada, dado que tiene un nuevo viaje a EE.UU. programado para mediados de este mes, en el Gobierno no descartan una visita de apoyo ante una posible segunda vuelta.
En paralelo, la relación entre Milei y Lula se mantiene tensa. De hecho, el líder brasileño retiró al embajador brasileño en Buenos Aires y rebajó el lazo diplomático con la Argentina al nivel de encargado de negocios, tras los insultos en su contra realizados por el líder de LLA.
*Con información de la Agencia Noticias Argentinas