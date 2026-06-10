"No apuesten a una devaluación para salvar su negocio", advirtió Daza

El BCRA cerró un préstamo con bancos internacionales por U$S 3.000 millones para pagar los vencimientos de deuda. El BCRA cerró un préstamo con bancos internacionales por U$S 3.000 millones para pagar los vencimientos de deuda.

Para el viceministro, el escenario cambiario actual se sostiene en una transformación estructural de la economía argentina. Señaló que el sector energético ya genera más dólares que el complejo agroexportador y anticipó que la minería se consolidará como otra fuente clave de divisas en los próximos años.

Daza sostuvo que esta nueva composición de las exportaciones reduce la dependencia histórica de factores como el precio internacional de la soja o las condiciones climáticas. En ese sentido, consideró que una matriz exportadora más diversificada contribuirá a disminuir la volatilidad macroeconómica y a "mejorar la percepción de riesgo sobre el país".

El funcionario también destacó el desempeño del Banco Central en materia de acumulación de reservas. Indicó que la entidad "ya superó los US$10.000 millones en compras netas de divisas durante el año", alcanzando la meta prevista y fortaleciendo la posición externa de la economía.

joseluisdazajpg.jpeg Daza ya se mueve en el Palacio de Hacienda en su nuevo rol, pero aún falta la oficialización en el cargo.

Según explicó, la escasez de dólares que caracterizó a la Argentina durante décadas fue "consecuencia de políticas económicas inconsistentes". En contraste, aseguró que actualmente tanto las empresas como los particulares cuentan con mayor libertad para operar con moneda extranjera y remitir utilidades, lo que favorece nuevas inversiones.

Daza afirmó que la flexibilización de restricciones cambiarias y regulatorias comenzó a generar interés por parte de inversores internacionales. A su juicio, el país atraviesa una etapa de fuerte atracción de capitales que todavía no se refleja completamente en la economía real.

En ese marco, remarcó que ya fueron aprobados proyectos por alrededor de US$30.000 millones bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), mientras que existen iniciativas por más de US$140.000 millones que continúan en evaluación por parte del Gobierno nacional.

El viceministro concluyó que la combinación de mayores exportaciones, acumulación de reservas e inversiones de largo plazo permitirá sostener un flujo creciente de dólares en la economía. “La Argentina está atrayendo dólares para invertir y producir más dólares”, afirmó, al defender las perspectivas del programa económico oficial.