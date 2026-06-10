"No apuesten a una devaluación para salvar su negocio", advirtió Daza

El vie ministro de Economía, José Luis Daza afirmó que existe un fuerte ingreso de dólares y defendió el esquema cambiario oficial.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, defendió la política cambiaria del Gobierno, cuestionó a los sectores que reclaman una devaluación para mejorar su competitividad y advirtió el país“está atrayendo dólares para invertir y producir más dólares”.
Daza formuló estas declaraciones durante un encuentro organizado por la empresa calificadora de riesgo crediticio Fitch, oportunidad en la que sostuvo que las empresas no deben depender de una corrección del tipo de cambio para sostener sus negocios y afirmó que la Argentina podría tener “una de las monedas más fuertes del continente”.
Daza rechazó las críticas sobre un supuesto atraso cambiario y aseguró que el dólar no está “planchado”, sino que "opera bajo un esquema de flotación dentro de bandas". Según explicó, la normalización del mercado cambiario permitió que el peso registre niveles de volatilidad similares a los de otras economías de la región, como Brasil, Chile, Colombia y México.
“Muchas veces me preguntan qué vamos a hacer con el dólar. Mi respuesta es que no apuesten a una devaluación para salvar su negocio”, afirmó el funcionario al referirse a las consultas que recibe por parte de empresarios preocupados por la evolución del tipo de cambio.
Para el viceministro, el escenario cambiario actual se sostiene en una transformación estructural de la economía argentina. Señaló que el sector energético ya genera más dólares que el complejo agroexportador y anticipó que la minería se consolidará como otra fuente clave de divisas en los próximos años.
Daza sostuvo que esta nueva composición de las exportaciones reduce la dependencia histórica de factores como el precio internacional de la soja o las condiciones climáticas. En ese sentido, consideró que una matriz exportadora más diversificada contribuirá a disminuir la volatilidad macroeconómica y a "mejorar la percepción de riesgo sobre el país".
El funcionario también destacó el desempeño del Banco Central en materia de acumulación de reservas. Indicó que la entidad "ya superó los US$10.000 millones en compras netas de divisas durante el año", alcanzando la meta prevista y fortaleciendo la posición externa de la economía.
Según explicó, la escasez de dólares que caracterizó a la Argentina durante décadas fue "consecuencia de políticas económicas inconsistentes". En contraste, aseguró que actualmente tanto las empresas como los particulares cuentan con mayor libertad para operar con moneda extranjera y remitir utilidades, lo que favorece nuevas inversiones.
Daza afirmó que la flexibilización de restricciones cambiarias y regulatorias comenzó a generar interés por parte de inversores internacionales. A su juicio, el país atraviesa una etapa de fuerte atracción de capitales que todavía no se refleja completamente en la economía real.
En ese marco, remarcó que ya fueron aprobados proyectos por alrededor de US$30.000 millones bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), mientras que existen iniciativas por más de US$140.000 millones que continúan en evaluación por parte del Gobierno nacional.
El viceministro concluyó que la combinación de mayores exportaciones, acumulación de reservas e inversiones de largo plazo permitirá sostener un flujo creciente de dólares en la economía. “La Argentina está atrayendo dólares para invertir y producir más dólares”, afirmó, al defender las perspectivas del programa económico oficial.
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