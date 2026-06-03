Política |

Nueva controversia entre Kicillof y Nación por la deuda del Hospital Garraham

La Provincia de Buenos Aires aseguró que saldo su deuda con el pago de $ 1.230 millones por la utilización del Hospital pero Nación dice que debe $ 9.000 millones.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, confirmó que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social del estado bonaerense, saldó la deuda que tenía con el Hospital Garrahan, al abonar un saldo total de más de $1.230 millones.

Sin embargo, la cifra es menor a los $ 9.000 millones que reclamaba Nación y que, según afirman desde la Provincia, no estaban correctamente documentados. Hasta el momento de pago, el ministerio de Salud, que comanda Mario Lugones, no se expresó sobre la diferencia entre lo efectivamente pagado y lo reclamado.

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"Luego de un arduo trabajo interno, el IOMA abonó todo el saldo pendiente de más de $1.230 millones de pesos. Hoy los registros administrativos muestran que no existen obligaciones impagas con el Hospital Garrahan", escribió Kreplak en su cuenta de la red social X.

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El funcionario culpó al gobierno nacional por derogar el sistema Gestión del Sistema de Débito Automático para la facturación de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), que según el Ministro, permitía pagar de manera correcta con precios y convenios autorizados.

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"Por eso se tuvo que auditar y ahí se detectó facturación sin respaldo documental, prestaciones ya abonadas, valores fijados unilateralmente y reclamos que en algunos casos se remontaban a 2010 y que representaban el 85% de lo reclamado", sostuvo.

"Ahora queremos avanzar en una continuidad de las prestaciones, con convenios firmados, autorizaciones previas y trabajo conjunto que establezca criterios claros y transparentes", cerró el ministro.

El reclamo de Nación

La disputa es en relación a la deuda de $9.151.216.131 que Nación reclamaba a Provincia por prestaciones del Hospital Garraham a IOMA.

El Ejecutivo nacional había salido a denunciar esa cifra a través de una campaña de comunicación que incluyó posteos en X de la Oficina de Respuesta Oficial.

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