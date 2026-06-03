Nueva controversia entre Kicillof y Nación por la deuda del Hospital Garraham

El funcionario culpó al gobierno nacional por derogar el sistema Gestión del Sistema de Débito Automático para la facturación de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), que según el Ministro, permitía pagar de manera correcta con precios y convenios autorizados.

"Por eso se tuvo que auditar y ahí se detectó facturación sin respaldo documental, prestaciones ya abonadas, valores fijados unilateralmente y reclamos que en algunos casos se remontaban a 2010 y que representaban el 85% de lo reclamado", sostuvo.

"Ahora queremos avanzar en una continuidad de las prestaciones, con convenios firmados, autorizaciones previas y trabajo conjunto que establezca criterios claros y transparentes", cerró el ministro.

El reclamo de Nación

La disputa es en relación a la deuda de $9.151.216.131 que Nación reclamaba a Provincia por prestaciones del Hospital Garraham a IOMA.

El Ejecutivo nacional había salido a denunciar esa cifra a través de una campaña de comunicación que incluyó posteos en X de la Oficina de Respuesta Oficial.