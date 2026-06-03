Amnistía Internacional alerta por el retroceso de las políticas contra la violencia de género en Argentina

La organización denunció recortes y desfinanciamiento de programas estatales destinados a prevenir y atender la violencia machista. También advirtió por el aumento de los crímenes de odio contra personas LGBTI+.
A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, Amnistía Internacional alertó sobre los retrocesos en las políticas públicas destinadas a prevenir y combatir la violencia de género. La organización sostuvo que el recorte de recursos y el desmantelamiento de programas específicos debilitan la respuesta estatal frente a una problemática que sigue dejando cifras alarmantes.
Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, durante 2025 se registraron 200 víctimas directas de femicidio. Aunque el número representa una baja respecto al año anterior, desde Amnistía remarcaron que el país mantiene un piso sostenido de violencia letal contra las mujeres, con un promedio cercano a un femicidio cada 36 horas.
“Desfinanciar las políticas de género tiene consecuencias concretas y deja a las mujeres sin herramientas de protección”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La organización cuestionó la reducción de recursos en la Línea 144 y las modificaciones en el Programa Acompañar, además de advertir sobre la disminución de las reparaciones destinadas a hijos e hijas de víctimas de femicidios.
Amnistía también expresó preocupación por iniciativas legislativas que buscan endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género. Según señaló, este tipo de denuncias representan una proporción mínima de las causas judiciales, mientras que la principal dificultad sigue siendo la falta de denuncias por parte de las víctimas.
El informe además alertó sobre el aumento de la violencia contra las diversidades sexuales. Durante 2025 se registraron 227 crímenes de odio contra personas LGBTI+, la cifra más alta desde que existen registros.
En el marco de una nueva jornada de Ni Una Menos, la organización reclamó políticas públicas sostenidas para garantizar la prevención, la asistencia y el acceso a la Justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI+, y llamó a participar de las movilizaciones convocadas en todo el país.