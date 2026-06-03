Amnistía Internacional alerta por el retroceso de las políticas contra la violencia de género en Argentina

NI UNA MENOS.jpg Amnistía Internacional cuestionó los recortes en herramientas de acompañamiento y atención para personas en situación de violencia.

Amnistía también expresó preocupación por iniciativas legislativas que buscan endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género. Según señaló, este tipo de denuncias representan una proporción mínima de las causas judiciales, mientras que la principal dificultad sigue siendo la falta de denuncias por parte de las víctimas.

El informe además alertó sobre el aumento de la violencia contra las diversidades sexuales. Durante 2025 se registraron 227 crímenes de odio contra personas LGBTI+, la cifra más alta desde que existen registros.

En el marco de una nueva jornada de Ni Una Menos, la organización reclamó políticas públicas sostenidas para garantizar la prevención, la asistencia y el acceso a la Justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI+, y llamó a participar de las movilizaciones convocadas en todo el país.