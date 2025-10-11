Nuevas denuncias contra integrantes de La Libertad Avanza en Santa Fé y Río Negro

El fundador del espacio libertario también reveló irregularidades en la consultora Bull Market, que describió como “el centro neurálgico del armado político” y reveló que allí se reunían legisladores y empresarios vinculados a operaciones sospechosas.

Sin título-1.jpg Leonardo Cositorto, nuevamente condenado.

Desde Fred Machado hasta Leonardo Cositorto

“Ahí apareció (Federico “Fred”) Machado, (Leonardo) Cositorto, Romina Diez (primera candidata a diputada de LLA en Santa Fe) y Lorena Villaverde (actual diputada y candidata a Senadora por Río Negro), todos inmiscuidos en negocios oscuros, criptomonedas y estafas piramidales”, señaló en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Alberdi sostuvo que a Diez la vio en Bull Market "y en Dólarhoy con el muchacho Pellegrini (sic), que ahora es candidato a diputado nacional. Están todos inmiscuidos, son todos delincuentes en criptoestafas, y también en esquemas Ponzi. Lo digo y lo ratifico", sostuvo el dirigente liberal.

Consultado por más precisiones, sostuvo que Diez estuvo involucrada en "CoinX, la estafa piramidal que hizo con Javier Milei". "No hay ningún culpable y sí muchos damnificados", agregó.

Alberdi, descendiente de Juan Bautista Alberdi y fundador de LLA, viene cuestionando fuertemente la gestión del gobierno nacional desde que abandonó esa fuerza, siendo candidato a diputado en las últimas elecciones nacionales.

A partir de la causa iniciada contra Espert por la denuncia de Juan Grabois, Alberdi reveló en diversas entrevistas que “Fred” Machado, era una de las personas que financiaba a La Libertad Avanza y dijo haberlo conocido en febrero de 2022.

"Se encerraba con José Luis Espert, Luis Rosales, Javier Milei y distintas personas como Lorena Villaverde, la diputada Romina Diez y otros economistas. No sé qué hablaban. A mí me los presentaron como empresarios mineros y aeronáuticos", detalló el exdirigente libertario en declaraciones a radio Splendid.