Nuevas denuncias contra integrantes de La Libertad Avanza en Santa Fé y Río Negro

Gastón Alberdi -uno de los fundadores de La Libertad Avanza junto con Javier Milei- denunció vínculos de candidatos libertarios con el presunto narco Fred Machado, estafas con criptomonedas y esquemas Ponzi.
Gastón Alberdi -uno de los fundadores de La Libertad Avanza (LLA) junto al presidente Javier Milei- cuestionó el armado de las listas libertarias en las provincias de Santa Fe y Río Negro de cara a las próximas elecciones nacionales y denunció vínculos de los candidatos libertarios con el narcotráfico -y otros delitos- en el marco de los allanamientos que la Justicia Federal realizó recientemente en la vivienda y el despacho de José Luis Espert.
El fundador del espacio libertario también reveló irregularidades en la consultora Bull Market, que describió como “el centro neurálgico del armado político” y reveló que allí se reunían legisladores y empresarios vinculados a operaciones sospechosas.
“Ahí apareció (Federico “Fred”) Machado, (Leonardo) Cositorto, Romina Diez (primera candidata a diputada de LLA en Santa Fe) y Lorena Villaverde (actual diputada y candidata a Senadora por Río Negro), todos inmiscuidos en negocios oscuros, criptomonedas y estafas piramidales”, señaló en diálogo con Cadena 3 Rosario.
Alberdi sostuvo que a Diez la vio en Bull Market "y en Dólarhoy con el muchacho Pellegrini (sic), que ahora es candidato a diputado nacional. Están todos inmiscuidos, son todos delincuentes en criptoestafas, y también en esquemas Ponzi. Lo digo y lo ratifico", sostuvo el dirigente liberal.
Consultado por más precisiones, sostuvo que Diez estuvo involucrada en "CoinX, la estafa piramidal que hizo con Javier Milei". "No hay ningún culpable y sí muchos damnificados", agregó.
Alberdi, descendiente de Juan Bautista Alberdi y fundador de LLA, viene cuestionando fuertemente la gestión del gobierno nacional desde que abandonó esa fuerza, siendo candidato a diputado en las últimas elecciones nacionales.
A partir de la causa iniciada contra Espert por la denuncia de Juan Grabois, Alberdi reveló en diversas entrevistas que “Fred” Machado, era una de las personas que financiaba a La Libertad Avanza y dijo haberlo conocido en febrero de 2022.
"Se encerraba con José Luis Espert, Luis Rosales, Javier Milei y distintas personas como Lorena Villaverde, la diputada Romina Diez y otros economistas. No sé qué hablaban. A mí me los presentaron como empresarios mineros y aeronáuticos", detalló el exdirigente libertario en declaraciones a radio Splendid.
