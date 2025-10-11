Fuerza Patria apelará a la Corte Suprema por el fallo que ubicó primero a Diego Santilli

“Iremos a la Corte”, escribió Galmarini en sus redes sociales, donde criticó la resolución del tribunal y aseguró que “no tiene razón legal, solo el capricho de un partido que no confía en sus candidatos”.

La ex titular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) cuestionó además que la decisión judicial “relega el encabezamiento de una mujer y a otras 16 mujeres que caen un puesto” y denunció que “también se cargan a otras dos que ‘renuncian’ para acomodar la jugada”.

“Siempre perdemos las mujeres”, sentenció la dirigente peronista, que consideró que el fallo constituye “un pésimo antecedente para la justicia e igualdad de género”.

La Cámara Nacional Electoral revocó el sábado la resolución del juez Alejo Ramos Padilla, quien había autorizado el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt como primera candidata a diputada nacional por LLA. El tribunal entendió que el cambio violaba la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, que establece que los reemplazos deben realizarse con personas del mismo sexo que la reemplazada.

Por esa razón, la Cámara determinó que el puesto debía ser ocupado por un varón, en este caso, Diego Santilli. La decisión reconfiguró la lista libertaria en el principal distrito electoral del país y encendió un nuevo foco de tensión política a pocos días de las elecciones generales del 26 de octubre.