Oficialismo y oposiciòn participaron de la Misa por el primer aniversario de la muerte de Francisco

De acuerdo a lo que trascendió, la titular del Senado no quería ser protagonista de “una foto incómoda” con el jefe de Gabinete que determinada por la organización. De todas maneras, anticipó que le rendirá homenaje al Papa argentino por el aniversario de su partida.

La misa

La misa comenzó pasadas las 17 con un salón colmado. En primera fila de asientos estaban Bartolmé Abdala, presidente provisional del Senado; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Manuel Adorni; Diego Santilli, ministro del Interior y Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, entre otros funcionarios.

También estuvieron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el diputado Gabriel Bornoroni.

Presencia peronista

En la otra hilera estuvieron el mandatario bonaerense junto con distintos funcionarios, intendentes de la Provincia y legisladores, como el senador nacional Wado de Pedro, el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, y la secretaria de Cultura, Florencia Saintout.

Todos escucharon la homilía a cargo del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

"Superar las divisiones"

Monseñor Colombo, habló de la necesidad de aprender del legado del pontífice argentino y a “superar las divisiones que persistieron durante su papado”, tanto en la sociedad como en el propio clero. Y recalcó la posibilidad de que la sociedad se una gracias al acto: “Nos alegra y anima a seguir construyendo juntos una patria de hermanos”.

Luego de casi una hora, y en medio de fieles que se reunieron en recuerdo de Jorge Bergoglio y que cantaron por él, finalizó la actividad, sin cruces entre representantes libertarios y peronistas.