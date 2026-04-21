Oficialismo y oposiciòn participaron de la Misa por el primer aniversario de la muerte de Francisco

El homenaje se realizó en la Basílica de Luján y estuvieron desde Manuel Adorni hasta Axel Kicillof. La vicepresidenta Victoria Villarruel se bajó.
La misa por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco realizada este martes, en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. contó la asistencia de funcionarios del Gobierno Nacional, de la provincia de Buenos Aires y de dirigentes del oficialismo y la oposición.
Los representantes de la Presidencia estuvieron encabezados por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, en tanto se destacó la presencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como principal referente de la oposiciòn.
En tanto, a vicepresidenta, Victoria Villarruel, no estuvo presente como estaba previsto, porque se negó a sentarse junto con Adorni, quien es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a lo que trascendió, la titular del Senado no quería ser protagonista de “una foto incómoda” con el jefe de Gabinete que determinada por la organización. De todas maneras, anticipó que le rendirá homenaje al Papa argentino por el aniversario de su partida.
La misa comenzó pasadas las 17 con un salón colmado. En primera fila de asientos estaban Bartolmé Abdala, presidente provisional del Senado; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Manuel Adorni; Diego Santilli, ministro del Interior y Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, entre otros funcionarios.
También estuvieron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el diputado Gabriel Bornoroni.
En la otra hilera estuvieron el mandatario bonaerense junto con distintos funcionarios, intendentes de la Provincia y legisladores, como el senador nacional Wado de Pedro, el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, y la secretaria de Cultura, Florencia Saintout.
Todos escucharon la homilía a cargo del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).
Monseñor Colombo, habló de la necesidad de aprender del legado del pontífice argentino y a “superar las divisiones que persistieron durante su papado”, tanto en la sociedad como en el propio clero. Y recalcó la posibilidad de que la sociedad se una gracias al acto: “Nos alegra y anima a seguir construyendo juntos una patria de hermanos”.
Luego de casi una hora, y en medio de fieles que se reunieron en recuerdo de Jorge Bergoglio y que cantaron por él, finalizó la actividad, sin cruces entre representantes libertarios y peronistas.
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