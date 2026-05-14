Rosario: Intendentes de todo el país reclamaron al Gobierno Nacional fondos retenidos

“El equilibrio fiscal es una meta que compartimos y practicamos, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios. La retención de fondos para transporte público, educación y discapacidad no es "ahorro", es un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen”, señalaron los intendentes en el documento.

Uno de los planteos de los jefes comunales se refiere al Impuesto a los Combustibles que -señalaron-, pese al fuerte incremento de la recaudación nacional por ese tributo, los recursos no son destinados al financiamiento del transporte público del interior ni al mantenimiento de rutas nacionales.

En ese marco, exigieron avanzar con una agenda legislativa que contemple la coparticipación municipal de esos fondos y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados por el Ejecutivo. Según precisaron, el Impuesto a los Combustibles recaudó 2 billones de pesos en el primer cuatrimestre de 2026, mientras que los ATN sin distribuir alcanzan los 1,3 billones.

Además, los mandatarios impulsaron una exención del IVA para contrataciones municipales, con el argumento de que esa carga representa cerca del 9 por ciento de los gastos de los gobiernos locales y afecta la prestación de servicios públicos.

En el documento, los intendentes manifestaron su unidad a la hora de enfrentar los problemas comunes. “Cuando la realidad golpea al pueblo, la responsabilidad debe estar por encima de cualquier bandera partidaria”, afirmaron en el cierre del comunicado.