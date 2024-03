Pacto del 25 de Mayo: cómo es la propuesta que Javier Milei presentó en el Congreso de la Nación

En el cierre del discurso pronunciado en el Congreso al dejar inaugurado el 142° período de sesiones ordinarias, Milei explicó que el "nuevo contrato social", que propuso que se firme en Córdoba el 25 de mayo, estará sujeto a la aprobación de la Ley Ómnibus y a un nuevo Pacto Fiscal, al tiempo que anunció el envío al Parlamento de un paquete de leyes "anticasta".

Milei convocó "tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo: un contrato social que establezca los diez principios del nuevo orden económico argentino".

Pacto del 25 de Mayo: cuáles son las claves del acuerdo

Según detalló Milei, el acuerdo "tendrá por fin establecer las diez políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad".

Entre esas diez políticas, enumeró "la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PBI, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio; rediscutir la coparticipación Federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual".

collagepactodel25demayo.jpg

También contempló "un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados; y por último, la apertura de comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global".

"Estas diez ideas, que son las bases del progreso de cualquier nación, podrán sentar las condiciones del crecimiento argentino por los próximos 100 años, para que una vez más Argentina sea un faro de luz para Occidente. Toda la política está convocada a acompañarnos. No nos importa quienes sean, de donde vengan, ni qué de ideas hayan defendido", aseveró el líder de La Libertad Avanza.

Milei habló ante un recinto de sesiones de la Cámara de Diputados colmado por legisladores, ministros del Gabinete nacional, gobernadores, jueces de la Corte Suprema e invitados especiales, donde en varios tramos de su discurso recibió aplausos y cánticos a favor de parte de los dirigentes libertarios.

En un mensaje a los sectores opositores, el Presidente dijo que en la política "si bien no elegimos el camino de la confrontación tampoco lo escapamos" y aseguró que, "si eligen el camino de la confrontación, se encontrarán" con algo "diferente a lo que conocen".

"La política no es un fin en si mismo, no vivimos de la política, lo único que tenemos es sed de cambio. Si bien no elegimos la confrontación, tampoco le escapamos. Si buscan conflicto, conflicto tendrán", advirtió.