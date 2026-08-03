Santiago del Estero: el espacio de Gerardo Zamora arrasó en las elecciones municipales

Por su parte, Gerardo Zamora aseguró que el respaldo obtenido en las urnas obliga al oficialismo a profundizar el rumbo político de la provincia. “Tenemos que profundizar como nunca este proyecto de unidad de los santiagueños, sobre todo en un contexto difícil para el país y para la economía”, afirmó el senador nacional.

En otro tramo de su discurso dejó una definición de fuerte contenido político. “Santiago del Estero no se vende, la patria no se entrega y las Malvinas son argentinas”, expresó.

El exgobernador también destacó el desarrollo de la jornada electoral y el nivel de participación registrado en toda la provincia.

“Ha habido una mayor participación que en las últimas elecciones municipales y eso es muy bueno para la democracia”, sostuvo.

El principal espacio opositor, el Frente Justicialista de Integración Municipal, logró imponerse en siete de los 26 municipios que renovaron autoridades, mientras que el resto quedó en manos del oficialismo.

La jornada electoral registró una participación superior al 70% en la mayoría de las localidades, un nivel de concurrencia considerado elevado para una elección municipal.

Aunque en estos comicios se eligieron intendentes y concejales, el resultado también fue seguido con atención por el escenario político nacional. En un año con escasas elecciones, la votación en Santiago del Estero aparece como una referencia para medir el clima político y el respaldo a las distintas fuerzas de cara a las próximas disputas electorales.

El triunfo en la capital provincial

En la capital provincial se impuso el Frente Cívico por Santiago, encabezado por Mario Benavente, con un 60.53%, dejando detrás a La Libertad Avanza con María Beatriz Yunes con 12.29%, Despierta Santiago de Facundo Pérez Carletti con 11.09% y la UCR de Natalia Neme con un 6.03%.

En tanto que, en La Banda, la segunda ciudad de la provincia, los primeros cómputos indican que el Frente Cívico por Santiago con Llamil Abdala se impuso con un 51.56%.

En segundo lugar quedó el Frente Renovador y Progresista de Pablo Mirolo con un 12.58%; Compromiso y Unidad de Roger Nediani con 11.40%, y Despierta La Banda con Lorena Gladys Bazán 8.82%.

El gobernador Elías Suárez y el senador nacional Gerardo Zamora encabezaron el acto del Frente Cívico por Santiago y celebraron el triunfo del oficialismo en la Capital y en el resto de la provincia.

En primer término, Suárez felicitó a los candidatos electos y aseguró que el Gobierno provincial mantendrá un trabajo conjunto con los nuevos intendentes.

Luego de consagrarse como nuevo intendente de la ciudad Capital, Mario Benavente brindó su primer discurso ante la militancia del Frente Cívico por Santiago, donde celebró el triunfo y aseguró que encabezará una gestión abierta al diálogo y sin distinciones políticas. Campañas y elecciones

"Ha sido un día muy feliz para mí. Agradezco al Frente Cívico por haberme dado la oportunidad de ser su candidato y hoy ser el intendente electo de la ciudad Capital para todos los santiagueños", expresó.