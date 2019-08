Las frases destacadas de Kicillof

• "Toda la provincia de Buenos Aires está en un estado de entusiasmo, de fuerza y de ganas, porque está viendo que se cierra un capitulo triste y se abre uno alegre."

• "Queríamos estar con la gente en esta campaña, que fue muy desigual; mientras nosotros andábamos en auto otros en helicóptero, y desde allá no se ve lo que pasa en las calles ni en la provincia."

• Le agradeció a Cristina Kirchner "por la confianza que me tiene y por la generosidad, que es conmigo y con todos los argentinos, que mostró como se puede priorizar lo colectivo antes de lo individual, al país antes que los espacios políticos y los dirigentes. Ella hizo historia."

• Sobre Alberto Fernández: "Estos meses fuimos construyendo una relación que, para mí, era una especie de rencuentro. Unos nos fuimos para un lado, otros para el otro, pero cuando las papas quemaban se puso el traje y se metió en un proceso de recontrucción que va a llevar años. Lo que la Provincia de Buenos Aires necesita, él se los va a dar como presidente."

• "Les quiero agradecer por las críticas porque aprendimos en estos tres años y medio. Vamos a volver distintos y vamos a volver mejores."

• "Este presente es un muy mal momento, lo sé perfectamente, y ellos mostraban que son vecinos y vecinas, que no están dispuestos a pisarle la cabeza al de al lado, que no son egoístas, que son un pueblo solidario y trabajador. Que no los convenzan nunca que la cosa es matar o morir."

• "Esta recorrida fue agridulce, porque al mismo tiempo que recibía todo ese cariño también podía ver en carne propia como la política del gobierno rompía con todo. Muchos nos dijeron que no pueden pagar la luz, que no llegan a fin de mes, en todos lados se escucha exactamente lo mismo. Lo mismo con la salud y la educación."

• "En un momento que va a ser recordado históricamente por el rosario de promesas que hizo Macri en 2015, prometieron de todo. La conclusión es clara, no cumplieron nada de nada, eran todas mentiras para conseguir el voto. Uno sabe que los problemas que tiene hoy la Provincia venían de antes, incluso desde la dictadura militar, todo eso existe, pero lo cierto es que, donde había un problema, después de Macri y Vidal hay cinco. No solucionaron nada."

• El cierre del discurso: "Vamos a proponerles a los bonaerenses un futuro distinto, un futuro mejor. La Provincia de Buenos Aires es el distrito más grande del país. Tiene toda esa potencia y una enorme heterogeneidad. Hay una gran cantidad de recursos y también intendentes que trabajan incansablemente, y ellos van a ser protagonistas en el próximo gobierno. Y además tenemos a nuestra gente, a nuestros maestros, nuestros investigadores y a todos los vecinos. Necesitamos menos publicidad y más educación, menos deuda y más producción, menos chamuyo y más salud. Menos carajo y más trabajo es lo que hace falta. La gente está despierta, nadie bajó los brazos, porque saben que esto lo tenemos que hacer con todos y entre todos. Es para todos y es de todos. Gracias por acompañar, ahora a cuidar los votos".

ADEMÁS:

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal cierran la campaña

Alberto Fernández: "Nunca más me voy a pelear con Cristina Kirchner"