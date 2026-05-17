Villarruel cuestionó la compra de un avión militar y profundizó la interna con Milei

Las críticas se produjeron en medio de otro reclamo público dentro de las Fuerzas Armadas. Durante el acto por el Día de la Armada en la Base Naval Puerto Belgrano, el jefe de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, reclamó una política sostenida de inversión en equipamiento, tecnología y mantenimiento naval. Frente a funcionarios nacionales y autoridades militares, advirtió sobre las limitaciones operativas que enfrenta la Armada y sostuvo que Argentina no puede perder presencia estratégica en el Atlántico Sur ni descuidar la protección de sus recursos marítimos.