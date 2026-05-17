Villarruel cuestionó la compra de un avión militar y profundizó la interna con Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel apuntó contra el ministerio de Defensa por una aeronave en mal estado y volvió a marcar diferencias con el Gobierno.
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del Gobierno nacional y criticó la compra de un avión en mal estado destinado a la Fuerza Aérea. A través de un mensaje público, aseguró que en otras administraciones “por mucho menos, renunciaban todos los implicados” y cuestionó el manejo del área de Defensa. Sus declaraciones profundizaron la tensión política con el presidente Javier Milei, en medio de una relación interna cada vez más deteriorada dentro de La Libertad Avanza.
Villarruel también apuntó contra la situación salarial del personal militar y la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas. “Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados? ”, expresó la titular del Senado, en una crítica directa al funcionamiento de la cartera que conduce el ministro de Defensa, Luis Petri. El episodio volvió a exponer públicamente las diferencias entre ambos sectores del oficialismo.
Las críticas se produjeron en medio de otro reclamo público dentro de las Fuerzas Armadas. Durante el acto por el Día de la Armada en la Base Naval Puerto Belgrano, el jefe de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, reclamó una política sostenida de inversión en equipamiento, tecnología y mantenimiento naval. Frente a funcionarios nacionales y autoridades militares, advirtió sobre las limitaciones operativas que enfrenta la Armada y sostuvo que Argentina no puede perder presencia estratégica en el Atlántico Sur ni descuidar la protección de sus recursos marítimos.
La relación entre Milei y Villarruel atraviesa una ruptura política desde hace varios meses, con cruces que dejaron de limitarse al ámbito privado. El Presidente llegó a calificarla públicamente de “traidora” y “demagoga”, al considerar que mantiene una agenda propia y posiciones alejadas de la estrategia política del Ejecutivo. Desde el entorno presidencial también sostienen que la vicepresidenta busca construir un proyecto político propio con vistas a las elecciones de 2027, mientras ella rechaza versiones sobre una eventual renuncia y denuncia presiones internas dentro del oficialismo.
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